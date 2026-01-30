 Aller au contenu principal
Dominion Energy annonce que le projet Coastal Virginia Offshore coûtera 11,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dominion Energy D.N a déclaré vendredi que le coût total du projet pour le parc éolien offshore de la côte de Virginie est passé de 11,2 milliards de dollars à environ 11,5 milliards de dollars.

DOMINION ENERGY
60,815 USD NYSE +0,17%
