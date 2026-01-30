Dominion Energy annonce que le coût du projet Coastal Virginia Offshore passe à 11,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Dominion Energy D.N a déclaré vendredi que les coûts totaux du projet pour le parc éolien offshore de la côte de Virginie sont passés de 11,2 milliards de dollars à environ 11,5 milliards de dollars.

Les changements dans les coûts estimés reflètent l'impact de la suspension temporaire des travaux émis par le gouvernement américain en décembre ainsi que les coûts associés aux tarifs douaniers.

Au début du mois, un juge fédéral a autorisé Dominion à reprendre les travaux du projet éolien offshore de Virginie, après qu'ils aient été initialement suspendus par l'administration Trump pour ce qu'elle a appelé des questions de sécurité nationale.

Le projet devait initialement être achevé à la fin de l'année 2026, mais la société prévoit maintenant de le terminer au début de l'année 2027, a déclaré Dominion dans un document réglementaire.

La compagnie d'électricité américaine a déjà dépensé près de 9 milliards de dollars pour le projet Coastal Virginia Offshore Wind, qui devrait fournir suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 600 000 foyers.