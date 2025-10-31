Dominion en pourparlers pour 47 gigawatts de nouveaux centres de données, en hausse de 17 % cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des détails sur le centre de données, des commentaires du directeur général) par Laila Kearney et Sumit Saha

Dominion Energy D.N , la compagnie d'électricité américaine qui alimente "l'allée des centres de données" en Virginie du Nord, a déclaré mardi qu'elle se trouvait à un stade plus ou moins avancé de la conclusion d'un contrat pour fournir aux centres de données une capacité de 47 gigawatts, soit plus d'électricité que ce qui est nécessaire pour l'ensemble de la Virginie.

L'expansion de l'intelligence artificielle et de l'informatique en nuage a entraîné la prolifération rapide de centres de données gourmands en énergie, ce qui fait grimper la demande d'électricité aux États-Unis à un niveau record.

Dominion est le plus grand fournisseur d'électricité au monde pour les centres de données, ayant connecté environ 450 centres de données dans ce qui est connu comme le carrefour mondial des centres de données en Virginie.

Le pipeline des centres de données de la société a augmenté de 17 % depuis la fin de l'année dernière.

"Nous continuons à observer une forte demande de la part des centres de données", a déclaré Robert Blue, directeur général de Dominion, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, faisant allusion à des spéculations antérieures selon lesquelles le marché des centres de données de Virginie pourrait être sursaturé.

Pour tenter de répondre à la demande croissante d'électricité des entrepôts de serveurs de Big Tech, Dominion a déclaré qu'elle étendait son infrastructure électrique dans le cadre de son plan d'investissement de 50 milliards de dollars pour la période 2025-2029.

"Nous développons des ressources en matière de distribution, de transport et de production pour nous assurer que nous répondons à ce besoin critique en temps voulu", a déclaré M. Blue lors de la conférence téléphonique, au cours de laquelle l'entreprise a présenté ses résultats du troisième trimestre.

Dominion a dépassé les estimations de bénéficestrimestriels , grâce à l'augmentation de la demande d'électricité en Virginie et en Caroline du Sud.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du segment Virginie de Dominion a augmenté de 2,5 % pour atteindre 679 millions de dollars au troisième trimestre, et celui du segment Caroline du Sud a augmenté de plus de 14 % pour atteindre 109 millions de dollars.

Les recettes trimestrielles se sont élevées à 4,53 milliards de dollars, contre 3,94 milliards de dollars il y a un an.

Toutefois, les charges d'intérêt de la société ont augmenté de plus de 30 % pour atteindre 527 millions de dollars au troisième trimestre. Dominion a réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 3,33 $ et 3,48 $ par action, contre une fourchette antérieure de 3,28 $ à 3,52 $ par action, et s'attend à ce que les résultats se situent au niveau ou au-dessus du point médian, en supposant que les conditions météorologiques soient normales pour le reste de l'année. Le bénéfice d'exploitation de la compagnie d'électricité sur une base ajustée était de 1,06 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 95 cents par action, selon les données compilées par LSEG.