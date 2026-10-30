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Dominion en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du groupe américain d'énergie Dominion Energy D.N progresse de 1,6 % à 66,18 dollars

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une demande d'électricité plus forte dans ses activités en Virginie et en Caroline du Sud

** Elle affiche un bénéfice par action ajusté de 1,28 dollar au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,21 dollar – données compilées par LSEG

** Le résultat de ses activités en Virginie a progressé d’environ 27 % à 862 millions de dollars, tandis que celui de la Caroline du Sud affiche une hausse de près de 37 % par rapport à l’année précédente

** La société prévoit de se situer dans la moitié supérieure de la fourchette prévisionnelle de résultat d'exploitation pour 2026, comprise entre 3,45 et 3,69 dollars par action

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année

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