Dollar Tree revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue ; son action bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dollar Tree maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel inchangées

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre a légèrement dépassé les attentes des analystes

* La marge brute trimestrielle a progressé de 120 points de base, contribuant à un BPA record

* La société exclut de ses prévisions les remboursements de droits de douane s'élevant à 110 millions de dollars à ce jour

(Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 6 et 7, mise à jour des cours de l'action) par Neil J Kanatt

Dollar Tree DLTR.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, soutenue par une demande résiliente en produits de première nécessité abordables de la part de consommateurs soucieux de leur budget et par des efforts visant à compenser la hausse des coûts, ce qui a fait grimper son action d’environ 12 % en début de séance.

La société a amélioré sa sélection de produits afin d'attirer les acheteurs soucieux du rapport qualité-prix, déjà confrontés à une hausse du coût de la vie.

Dollar Tree s'est également éloigné de son modèle historique du « tout à 1 dollar » pour adopter une stratégie de « prix multiples », avec des articles vendus à 1,25, 3, 5 dollars et plus. Cette évolution, conjuguée à une baisse des frais de transport, lui a permis de faire face à la hausse des droits de douane et des coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Au premier trimestre, les marges brutes ont augmenté de 120 points de base, aidant l'entreprise à afficher une hausse de 1 % de son bénéfice net et un bénéfice par action record de 1,74 $, dépassant les estimations du marché de 1,54 $, selon les données compilées par LSEG.

La société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté par action compris entre 6,70 et 7,10 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 6,50 à 6,90 dollars.

« Il ne fait aucun doute que les consommateurs à faibles revenus sont sous pression », a déclaré le directeur financier Stuart Clendening, tandis que le directeur général Mike Creeden a ajouté que les clients « achètent de manière réfléchie et en fonction de leurs besoins ».

Les dirigeants ont également indiqué que la société bénéficiait du fait que les consommateurs se tournent vers des produits moins chers.

Les récents résultats du commerce de détail américain montrent que les Américains aux revenus élevés continuent de dépenser malgré la hausse des coûts du carburant, et la stabilité des ventes souligne la résilience du secteur.

« L'activité de Dollar Tree reste solide et devrait continuer à bénéficier d'une clientèle de base plus fidèle et des gains générés par les consommateurs à revenus moyens à élevés qui se tournent vers des produits moins chers, alors que les tendances macroéconomiques restent difficiles », a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory.

La société, qui s'approvisionne en grande partie en Chine pour ses produits importés, a précisé que ses prévisions excluent environ 110 millions de dollars de remboursements de droits de douane reçus jusqu'au 26 mai, après que la Cour suprême a annulé les droits de douane que le président américain Donald Trump avait introduits l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 7,2 % pour atteindre 4,97 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur 4,96 milliards de dollars.