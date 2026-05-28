Dollar Tree revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de magasins discount Dollar Tree ( DLTR.O ) a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, alors que les consommateurs soucieux de leur budget recherchent des produits abordables dans un contexte d'inquiétudes économiques.

La société prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 6,70 et 7,10 dollars, contre une prévision antérieure de 6,50 à 6,90 dollars.