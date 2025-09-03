Dollar Tree remonte ses objectifs pour l'exercice
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 13:48
Le groupe de distribution à bas prix augmente aussi ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025, les attendant désormais entre 19,3 et 19,5 MdsUSD, avec une croissance des ventes à magasins comparables de 4 à 6%.
Dollar Tree a réalisé un BPA ajusté lié aux activités poursuivies en croissance de 13,2% à 0,77 USD sur son deuxième trimestre 2025, pour des ventes en hausse de 12,3% à 4,6 MdsUSD. A magasins comparables, elles ont augmenté de 6,5%.
'La forte croissance des ventes, la surperformance des marges et les gains de parts de marché que Dollar Tree a réalisés dans un contexte économique de plus en plus difficile renforcent sa position unique dans le paysage actuel', commente son CEO Mike Creedon.
