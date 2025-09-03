 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 710,77
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dollar Tree remonte ses objectifs pour l'exercice
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 13:48

(Zonebourse.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Dollar Tree indique remonter sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à 5,32-5,72 dollars, pour tenir compte des perspectives d'exploitation actuelles et des rachats d'actions pour plus d'un milliard de dollars depuis le début de l'année.

Le groupe de distribution à bas prix augmente aussi ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025, les attendant désormais entre 19,3 et 19,5 MdsUSD, avec une croissance des ventes à magasins comparables de 4 à 6%.

Dollar Tree a réalisé un BPA ajusté lié aux activités poursuivies en croissance de 13,2% à 0,77 USD sur son deuxième trimestre 2025, pour des ventes en hausse de 12,3% à 4,6 MdsUSD. A magasins comparables, elles ont augmenté de 6,5%.

'La forte croissance des ventes, la surperformance des marges et les gains de parts de marché que Dollar Tree a réalisés dans un contexte économique de plus en plus difficile renforcent sa position unique dans le paysage actuel', commente son CEO Mike Creedon.

Valeurs associées

DOLLAR TREE
111,3500 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank