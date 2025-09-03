Dollar Tree remonte ses objectifs pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 13:48









(Zonebourse.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Dollar Tree indique remonter sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à 5,32-5,72 dollars, pour tenir compte des perspectives d'exploitation actuelles et des rachats d'actions pour plus d'un milliard de dollars depuis le début de l'année.



Le groupe de distribution à bas prix augmente aussi ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025, les attendant désormais entre 19,3 et 19,5 MdsUSD, avec une croissance des ventes à magasins comparables de 4 à 6%.



Dollar Tree a réalisé un BPA ajusté lié aux activités poursuivies en croissance de 13,2% à 0,77 USD sur son deuxième trimestre 2025, pour des ventes en hausse de 12,3% à 4,6 MdsUSD. A magasins comparables, elles ont augmenté de 6,5%.



'La forte croissance des ventes, la surperformance des marges et les gains de parts de marché que Dollar Tree a réalisés dans un contexte économique de plus en plus difficile renforcent sa position unique dans le paysage actuel', commente son CEO Mike Creedon.





Valeurs associées DOLLAR TREE 111,3500 USD NASDAQ 0,00%