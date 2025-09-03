Dollar Tree relève ses objectifs annuels de bénéfice et de ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dollar Tree DLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels mercredi, car de plus en plus d'Américains, toutes catégories de revenus confondues, achètent dans ses magasins des produits alimentaires moins chers ainsi que des vêtements et des articles de décoration intérieure.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 18,5 et 19,1 milliards de dollars.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 5,32 et 5,72 dollars, contre un objectif précédent de 5,15 à 5,65 dollars par action.