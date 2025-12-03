 Aller au contenu principal
CAC 40
8 075,11
0,00%
Dollar Tree, Macy's, Marvell Technology...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 03/12/2025 à 14:56

(AOF) - American Eagle

American Eagle, dont l'action bondit de 12,9% en avant-Bourse, annonce avoir revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à périmètre comparable. La chaîne de vêtement anticipe désormais une hausse annuelle des ventes comparables de l'ordre de quelques pourcents, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance quasi nulle. Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 4 % contre une hausse de 2,4 %. Le bpa s'est établi à 53 cents, contre 44 cents attendus.

Dollar Tree

Dollar Tree a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Le détaillant discount s'attend désormais à ce que le bpa annuel se situe entre 5,60 et 5,80 dollars, contre une fourchette antérieure de 5,32 à 5,72 dollars. Au troisième trimestre, la firme basée en Virginie a dépassé les attentes avec des ventes de 4,75 milliards de dollars (contre 4,70 milliards de dollars) et un bpa de 1,21 dollar, là où les analystes ciblaient 1,09 dollar.

Macy's

Macy's augmente ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. La chaîne américaine de grands magasins a vu ses ventes nettes trimestrielles s'élever à 4,71 milliards d'euros ressortant supérieures aux attentes : 4,62 milliards. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires net annuel qui devrait se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Macy's prévoit un bpa annuel compris entre 2 et 2,20 dollars contre 1,70 à 2,05 dollars prévus précédemment.

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le vert en raison de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos début novembre, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 2,20 dollars par action, contre une perte de 676,3 millions, ou -78 cents par action un an plus tôt. Le 14 août 2025, la société a finalisé la vente de son activité Ethernet automobile à Infineon Technologies AG pour un montant de 2,5 milliards de dollars en espèces, ce qui s'est traduit par un gain avant impôts de 1,8 milliard de dollars.

Microchip

Le fabricant américain de puces Microchip a rehaussé ses objectifs pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. Le groupe prévoit désormais que son chiffre d'affaires et son bénéfice par action se situeront dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes, ce qui représente une croissance séquentielle d'environ 1 % supérieure au point médian de ses prévisions antérieures. Microchip tablait sur une baisse séquentielle du chiffre d'affaires net.

Rivian

Selon Reuters, qui cite l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA), Rivian va procéder au rappel de près de 35 000 véhicules pour des problèmes liés aux systèmes de ceintures de sécurité. Ces derniers pourraient ne pas maintenir correctement le conducteur, ce qui augmenterait le risque de blessure lors d'un accident.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
23,720 USD NYSE +13,76%
DOLLAR TREE
109,0700 USD NASDAQ +0,07%
MACY'S
22,395 USD NYSE -1,34%
MARVELL TECH GRO
USD LSE 0,00%
MICROCHIP TECH
61,4200 USD NASDAQ +8,31%
RIVIAN AUTO RG-A
17,0499 USD NASDAQ -1,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 14:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

