Dollar Tree en hausse après des prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 supérieures aux estimations

15 octobre - ** Les actions du distributeur discount Dollar Tree DLTR.O en hausse de 4,5 % à 99,96 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations avant la journée des investisseurs

** La société prévoit que le bénéfice par action pour 2026 augmentera d'un pourcentage élevé par rapport aux estimations d'une croissance de 14,04% - selon les données compilées par LSEG

** Le taux de croissance annuel composé du BPA devrait se situer entre 12 % et 15 % pour les exercices 2026 à 2028, grâce à l'absence de coûts liés à l'atténuation des tarifs, à la conversion des magasins et à la vente de l'enseigne Family Dollar

** DLTR maintient ses objectifs pour le troisième trimestre et l'exercice 2025

** Les ventes comparables du 3ème trimestre ont augmenté de 3,8% depuis le début du trimestre; les analystes estiment que les ventes comparables du 3ème trimestre ont augmenté de 4,3% -LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, DLTR a progressé d'environ 27% depuis le début de l'année