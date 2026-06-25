Dollar Tree en baisse après la vente d'un bloc d'actions par un investisseur activiste et un programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de Dollar Tree ( DLTR.O ), la chaîne de magasins discount, ont reculé de 2,8 % à 116 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché jeudi, à la suite d'une transaction en bloc non déclarée et d'annonces concernant des rachats d'actions ** DLTR indique que des fonds affiliés à Mantle Ridge et un actionnaire vendeur, partie à des contrats dérivés avec Mantle Ridge, vendront environ 12,82 millions d’actions à JP Morgan et Goldman Sachs

** Une fois la transaction en bloc finalisée, DLTR rachètera pour 500 millions de dollars d’actions à Goldman Sachs dans le cadre de son programme de rachat d’actions existant, autorisé à hauteur de 2,5 milliards de dollars

** Mantle Ridge est le deuxième actionnaire de DLTR, derrière Fidelity Management, avec environ 13,64 millions d’actions, soit environ 7 % du capital de la société, selon les données de LSEG

** Fin 2021, le fonds spéculatif activiste Mantle Ridge avait révélé détenir une participation de 5,7 % dans DLTR et avait fait pression pour obtenir des changements, notamment une refonte majeure de son conseil d’administration. En mars 2022, les deux parties sont parvenues à un accord et DLTR a nommé sept nouveaux administrateurs au sein de son conseil ** Le mois dernier, DLTR a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et a abandonné son modèle historique du « 1 dollar » au profit d’une stratégie « multi-prix », avec des articles vendus à 1,25, 3, 5 dollars et plus

** À la clôture de mercredi, l'action DLTR affichait une baisse de 3 % depuis le début de l'année, après une hausse de 64 % en 2025

** La recommandation moyenne des 29 analystes est "conserver"; l’objectif de cours médian est de 124 $ - LSEG