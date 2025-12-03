 Aller au contenu principal
Dollar Tree dépasse les attentes trimestrielles
information fournie par AOF 03/12/2025 à 14:29

(AOF) - Dollar Tree a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Le détaillant discount s'attend désormais à ce que le bpa annuel se situe entre 5,60 et 5,80 dollars, contre une fourchette antérieure de 5,32 à 5,72 dollars. Au troisième trimestre, la firme basée en Virginie a dépassé les attentes avec des ventes de 4,75 milliards de dollars (contre 4,70 milliards de dollars) et un bpa de 1,21 dollar, là où les analystes ciblaient 1,09 dollar.

Valeurs associées

DOLLAR TREE
110,0569 USD NASDAQ +0,98%
