Dollar Tree dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - Dollar Tree a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Le détaillant discount s'attend désormais à ce que le bpa annuel se situe entre 5,60 et 5,80 dollars, contre une fourchette antérieure de 5,32 à 5,72 dollars. Au troisième trimestre, la firme basée en Virginie a dépassé les attentes avec des ventes de 4,75 milliards de dollars (contre 4,70 milliards de dollars) et un bpa de 1,21 dollar, là où les analystes ciblaient 1,09 dollar.
