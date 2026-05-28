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Dollar Tree bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** L'action du distributeur à bas prix Dollar Tree DLTR.O a bondi de 17 % à 112,14 $ en début de séance

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis plus de quatre ans si les gains se maintiennent

** La société a relevé ses prévisions de bénéfice annuel, soutenue par une demande résiliente pour des produits de première nécessité abordables de la part de consommateurs soucieux de leur budget et par ses efforts pour compenser la hausse des coûts

** Elle table sur un bénéfice par action ajusté de 6,70 à 7,10 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 6,50 à 6,90 dollars, et maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 4,97 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations des analystes (4,96 milliards de dollars), tandis que le bénéfice par action du premier trimestre, à 1,74 dollar, a dépassé les estimations du marché (1,54 dollar par action) – données compilées par LSEG

** Le titre de Dollar General DG.N , une société comparable, a également progressé d'environ 5 %

** À la clôture d'hier, DLTR affichait une baisse de 22 % depuis le début de l'année

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