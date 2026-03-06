Dollar, obligations ou or : quelle est la valeur refuge la plus sûre ?

* Les mouvements imprévisibles stimulent la recherche du meilleur refuge

* Le dollar s'apprécie, le franc suisse et le yen s'affaiblissent

* L'or conserve son attrait malgré la volatilité

par Niket Nishant, Alun John et Dhara Ranasinghe

Les turbulences au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à rechercher une fois de plus la sécurité, relançant le débat sur les actifs qui offrent réellement une protection en période de stress.

Le choix est compliqué, car les refuges traditionnels se comportent de manière imprévisible. L'or a fortement fluctué et le dollar, qui n'a pas eu la cote au cours de l'année écoulée, a rebondi.

Voici un tour d'horizon de quelques-unes des valeurs favorites:

LE BILLET VERT À L'ÉPREUVE

Parmi les valeurs refuges, c'est sans doute le dollar qui s'est le mieux comporté cette semaine.

L'indice du dollar, qui compare la devise américaine à six autres, est en hausse de 1,5 % .DXY . Le dollar a même progressé par rapport au franc suisse CHF= et au yen JPY= , deux devises qui surperforment généralement en période de tensions sur les marchés.

Cela est d'autant plus remarquable que le dollar s'est affaibli lorsque les actions ont chuté à la suite des turbulences tarifaires d'avril dernier, ce qui a remis en question son statut de valeur refuge.

Ce sont les liquidités à court terme en dollars qui sont demandées, et non les autres actifs en dollars, comme le montrent les données de flux.

Bien entendu, les États-Unis sont un exportateur net d'énergie, de sorte qu'une crise comme celle-ci, qui fait passer le prix du pétrole Brent au-dessus de 80 dollars le baril, devrait être bénéfique.

"Le dollar présente certaines caractéristiques de valeur refuge, mais cela dépend du contexte", a déclaré James Lord, responsable de la stratégie de change chez Morgan Stanley.

Et ce ne sera pas toujours le cas, a-t-il ajouté, car l'incertitude de la politique américaine a érodé les caractéristiques de valeur refuge de la monnaie.

LES OBLIGATIONS SOUVERAINES NE SONT PAS SÛRES

Les obligations d'État ont eu du mal à attirer les flux de valeurs refuges habituellement observés en cas de chocs géopolitiques, les investisseurs les négociant principalement en fonction des perspectives d'inflation plutôt que de leurs qualités défensives.

Les considérations fiscales, telles que l'assouplissement du frein à l'endettement de l'Allemagne, et les inquiétudes plus générales concernant l'augmentation des emprunts d'État ont également pris le pas sur l'attrait des valeurs refuges.

Les rendements des Bunds allemands à 10 ans

DE10YT=RR , l'indice de référence de la zone euro, ont augmenté de 14 points de base depuis le début de la semaine.

"L'Allemagne est un investissement de qualité, mais il n'est pas souhaitable de jouer sur la fin du marché haussier s'ils augmentent leur dette", a déclaré Bryn Jones, responsable des titres à revenu fixe chez Rathbones.

LA CRÉDIBILITÉ DE L'OR EN TANT QUE VALEUR REFUGE EST SOLIDE

La crédibilité de l'or en tant que valeur refuge est solide, si l'on en juge par sa hausse de 240 % depuis le début de la décennie XAU= .

Oui, l'or s'avère également volatile, avec une forte baisse mardi. Les analystes estiment que cela s'explique en partie par le fait que les investisseurs ont vendu les actifs les plus performants pour compenser les pertes subies ailleurs, alors que les inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient ont ébranlé le sentiment du marché.

Mais cela ne devrait pas nuire au statut de valeur refuge de l'or, qui reste intact, compte tenu des inquiétudes liées à l'inflation, à la géopolitique et à l'endettement élevé, ajoutent-ils.

State Street a déclaré que l'or restait sous-détenu en termes de portefeuille, avec des allocations de fonds négociés en bourse sur l'or toujours inférieures à 1 % des actifs des fonds mondiaux, en dessous de la fourchette de 5 à 10 % qu'il cite comme une fourchette d'allocation stratégique.

"Dans l'hypothèse de base, il est plus probable que l'or atteigne 6 000 dollars que 4 000 dollars cette année, et nous sommes juste au-dessus de 5 000 dollars", a déclaré Aakash Doshi, responsable de la stratégie de l'or chez State Street Investment Management. "C'est un point clair à faire valoir."

LES REFUGES CLASSIQUES DU MARCHÉ DES CHANGES MIS À L'ÉPREUVE

Le franc suisse CHF= et le yen japonais JPY=EBS , longtemps considérés comme des devises refuges, ont perdu 1,2 % et 0,8 % depuis le début de la semaine.

"Celui qui semble relativement attractif du point de vue de la valorisation est probablement le yen japonais. Il me semble qu'il peut offrir une protection dans cet environnement", a déclaré Justin Onuekwusi, responsable des investissements chez St. James's Place.

Mais l'incertitude politique a ajouté une couche de risque aux perspectives du yen après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ait exprimé des réserves quant à de nouvelles hausses de taux.

Par ailleurs, les analystes préviennent que la hausse du franc pourrait être limitée, étant donné que la Banque nationale suisse a averti qu'elle était prête à intervenir pour freiner une force excessive.

"Les risques élevés d'intervention de la BNS diminueraient probablement les attributs de refuge du franc pendant le choc actuel", a déclaré Teresa Alves, stratège chez Goldman Sachs.

LES ACTIONS DÉFENSIVES N'AIDENT PAS

Les actions affichent souvent des performances médiocres en période de tensions sur les marchés, même si certains secteurs dits défensifs, comme les services publics ou les biens de consommation de base, enregistrent généralement des baisses moins importantes.

Mais cela n'a pas été le cas cette fois-ci.

Les secteurs des services publics et de la consommation de base du S&P sont en baisse de 1 % .SPLRCU et de 2,8 % respectivement cette semaine, tandis que le S&P 500 .SPX est stable. En Europe, les services aux collectivités ont baissé de 3 % .SX6P et les biens de consommation de base de 4,5 %, contre une baisse de 3 % pour le STOXX 600.

Cela s'explique en partie par le fait qu'ils se sont déjà bien comportés. L'un des grands thèmes d'investissement, du moins jusqu'au début de la guerre, était l'achat d'"actifs réels" tels que les infrastructures et les produits industriels.

D'une manière plus générale, les valeurs défensives ont surpassé les valeurs de croissance, et certaines se sont très bien comportées.

"Lorsque vous investissez dans les secteurs défensifs classiques au niveau des taux d'intérêt actuels, vous devez être beaucoup plus discipliné en ce qui concerne les prix relatifs", a déclaré James Bristow, gestionnaire de portefeuille chez Templeton Global Investments.

"Je possède des actions de Pepsi, par exemple,... (elle) n'est pas la société de la plus haute qualité, mais le point de départ était très bas... c'est une marge de sécurité différente que si vous achetez des actions de Nestlé, par exemple."