Dollar : l'appréciation récente n'est "pas cohérente" avec les craintes sur la dette (Ostrum AM)

(AOF) - "Le dollar faible est l’obsession de Donald Trump pour redonner sa splendeur au secteur manufacturier américain", mais "depuis son élection en novembre, le dollar s’est renforcé". C’est le constat dressé par Ostrum AM, soulignant que cette situation présente des similitudes avec la période Reagan (1981-1985) . Cependant, pour le gérant, son pouvoir déstabilisateur est plus fort à cause de la forte dégradation de la position nette d’investissement international des Etats-Unis et des importants flux spéculatifs.

"Cet épisode de dollar fort n'est pas cohérent avec les craintes sur la soutenabilité de la dette américaine", dont témoigne " la hausse des primes de terme" souligne Ostrum.

"Une légère diminution de la part des bons du Trésor américains dans les réserves des institutions officielles étrangères comme les banques centrales pourrait avoir un impact significatif sur les marchés des bons du Trésor américain à court terme et in fine sur le dollar", conclut le gérant.