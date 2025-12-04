Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, les prix bas attirant les chasseurs de bonnes affaires

La société Dollar General DG.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de résultats du troisième trimestre jeudi, misant sur la résistance de la demande dans ses magasins discount, ainsi que sur ses efforts pour réduire les coûts et les dommages liés à l'inventaire.

Les actions de la société, qui a également revu à la hausse ses prévisions de ventes comparables pour l'ensemble de l'année, ont augmenté d'environ 5 % avant la mise sur le marché. L'action a augmenté d'environ 45 % cette année.

Un jour plus tôt, son rival Dollar Tree DLTR.O a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , car les magasins à un dollar attirent les clients américains à revenus moyens et faibles qui recherchent des alternatives moins chères et de meilleures offres saisonnières dans un contexte d'incertitude économique et d'inquiétude quant à l'atonie du marché de l'emploi.

L'accent mis par Dollar General sur le maintien d'environ 25 % de son offre à un prix égal ou inférieur à 1 dollar, afin de toucher sa clientèle de base - les ménages gagnant moins de 35 000 dollars par an - a également fait de l'entreprise une destination de choix.

Parallèlement, les magasins à un dollar, comme le géant de la distribution Walmart WMT.N , bénéficient également d'une demande soutenue aux États-Unis dans toutes les catégories de revenus, en particulier les ménages à revenus élevés.

Dollar General prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 6,30 et 6,50 dollars, contre un objectif précédent de 5,80 à 6,30 dollars.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles des magasins comparables augmentent de 2,5 % à 2,7 %, comparativement à sa prévision antérieure de 2,1 % à 2,6 %.

"La société s'exécute bien et progresse dans sa transformation, passant d'un distributeur en croissance à un distributeur mature......", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group.

Il a souligné la décision de l'entreprise de ralentir la croissance des unités, de se concentrer davantage sur l'amélioration des magasins et d'améliorer la rentabilité des magasins grâce à une gestion plus efficace des opérations et des coûts.

Dollar General a réalisé un bénéfice de 1,28 $ par action pour le trimestre terminé le 31 octobre, comparativement aux estimations des analystes qui étaient de 95 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes trimestrielles de l'entreprise de 10,65 milliards de dollars ont dépassé les estimations de 10,64 milliards de dollars.