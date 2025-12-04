Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - La société Dollar General DG.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, misant sur ses efforts pour réduire la démarque inconnue et les dommages liés aux stocks, ainsi que sur la résistance de la demande dans ses magasins à prix cassés.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 6,30 et 6,50 dollars, contre un objectif précédent de 5,80 à 6,30 dollars.