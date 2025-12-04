 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,47
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - La société Dollar General DG.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, misant sur ses efforts pour réduire la démarque inconnue et les dommages liés aux stocks, ainsi que sur la résistance de la demande dans ses magasins à prix cassés.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 6,30 et 6,50 dollars, contre un objectif précédent de 5,80 à 6,30 dollars.

Valeurs associées

DOLLAR GENERAL
109,970 USD NYSE -0,05%
DOLLAR TREE
112,9200 USD NASDAQ +3,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank