Dollar General remonte ses prévisions pour l'exercice

Fort d'un BPA meilleur que prévu au titre de son 2e trimestre comptable, Dollar General relève ses fourchettes cibles pour l'ensemble de son exercice 2026, anticipant désormais un BPA annuel compris entre 7,80 et 8,00 USD, contre une estimation précédente de 7,20 à 7,45 USD.

Toujours pour l'exercice en cours, le groupe de distribution à bas prix basé dans le Tennessee table sur une progression d'environ 4% à 4,3% de son chiffre d'affaires (et non plus de 3,7% à 4,2%), dont une croissance à magasins comparables de l'ordre de 2,5% à 2,9% (au lieu de 2,2% à 2,7%).

Au titre du trimestre écoulé, Dollar General a dégagé un BPA en augmentation d'un tiers à 2,48 USD (incluant un bénéfice estimé des remboursements de droits de douane, après réinvestissements associés, d'environ 0,25 USD), alors que les analystes anticipaient en moyenne 2,00 USD.

A 11,3 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 5,2%, grâce à la fois à l'accroissement net de son parc de magasins et à une hausse de 3,5% de ses ventes à magasins comparables, portée par une fréquentation accrue des clients de 2% et par une progression de 1,5% du ticket moyen.

"Nos résultats reflètent un élan continu dans l'entreprise, incluant notre cinquième trimestre consécutif de croissance du trafic client et le sixième trimestre consécutif de croissance positive des ventes comparables dans les quatre catégories de merchandising", souligne Todd Vasos, le CEO de Dollar General.