Dollar General: relèvement des objectifs annuels

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar General indique relever ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA entre 5,80 et 6,30 dollars, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 5,20 à 5,80 dollars.



De même, le groupe de distribution à bas prix anticipe maintenant une croissance de ses ventes de 4,3 à 4,8% (au lieu de 3,7 à 4,7% en estimations précédentes), dont une progression de 2,1 à 2,6% à surface comparable (et non plus de 1,5 à 2,5%).



Sur son deuxième trimestre comptable, Dollar General publie un BPA en augmentation de 9,4% à 1,86 dollar, avec des ventes en hausse de 5,1% à 10,7 milliards (+2,8% à magasins comparables).



'Les ventes à magasins comparables au deuxième trimestre ont augmenté dans chacune des catégories des consommables, des produits saisonniers, des produits pour la maison et des vêtements', précise le groupe.





Valeurs associées DOLLAR GENERAL 111,300 USD NYSE 0,00%