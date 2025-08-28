 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dollar General: relèvement des objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 13:14

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar General indique relever ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA entre 5,80 et 6,30 dollars, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 5,20 à 5,80 dollars.

De même, le groupe de distribution à bas prix anticipe maintenant une croissance de ses ventes de 4,3 à 4,8% (au lieu de 3,7 à 4,7% en estimations précédentes), dont une progression de 2,1 à 2,6% à surface comparable (et non plus de 1,5 à 2,5%).

Sur son deuxième trimestre comptable, Dollar General publie un BPA en augmentation de 9,4% à 1,86 dollar, avec des ventes en hausse de 5,1% à 10,7 milliards (+2,8% à magasins comparables).

'Les ventes à magasins comparables au deuxième trimestre ont augmenté dans chacune des catégories des consommables, des produits saisonniers, des produits pour la maison et des vêtements', précise le groupe.

