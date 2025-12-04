Dollar General relève ses objectifs pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 13:18
De même, le groupe de distribution à bas prix anticipe maintenant une croissance de ses ventes de 4,7 à 4,9% (au lieu de 4,3 à 4,8% en estimations précédentes), dont une progression de 2,5 à 2,7% à surface comparable (et non plus de 2,1 à 2,6%).
La société rehausse ses attentes "principalement pour refléter sa surperformance au 3e trimestre ainsi que ses perspectives améliorées pour le reste de l'année, tout en tenant compte du potentiel d'incertitude lié au comportement des consommateurs".
Sur son 3e trimestre comptable, Dollar General publie un BPA en augmentation de 43,8% à 1,28 dollar, dépassant ainsi nettement le consensus, avec des ventes en hausse de 4,6% à 10,6 milliards ( 2,5% à magasins comparables).
Par ailleurs, le groupe indique prévoir d'exécuter environ 4730 projets immobiliers l'année prochaine, dont l'ouverture d'environ 460 nouveaux magasins, la rénovation d'environ 4250 magasins et la relocalisation de 20 magasins.
