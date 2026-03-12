Dollar General prévoit un chiffre d'affaires en demi-teinte en raison de la prudence des consommateurs et de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4, 7 et 8, et de détails au paragraphe 9)

La société Dollar General DG.N a annoncé jeudi des ventes annuelles comparables inférieures aux estimations de Wall Street, les clients à la recherche de bonnes affaires se tournant vers d'autres magasins à prix réduits et vers les détaillants en ligne dans un contexte d'incertitude économique.

Ses actions, qui ont augmenté de plus de 75 % en 2025, étaient en baisse d'environ 5 % dans les transactions de pré-marché , même si la société a battu les estimations pour le trimestre des fêtes de fin d'année. L'augmentation du coût de la vie et les signes de détérioration du marché du travail font que les consommateurs, en particulier les groupes à faible revenu, hésitent à acheter des articles de luxe, ce qui nuit aux ventes des détaillants. Le taux de chômage aux États-Unis a augmenté de 4,4 % en février, contre 4,3 % en janvier. Les prix à la consommation se sont probablement accélérés en février, alimentés par les tarifs douaniers et la hausse du coût de l'essence et du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient.

La société s'attend à ce que les ventes de magasins comparables de l'exercice 2026 augmentent de 2,2 % à 2,7 %, contre 2,48 % selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Le point médian de sa fourchette de prévision de bénéfice annuel de 7,10 $ à 7,35 $ par action était largement conforme aux estimations de 7,21 $ par action.

Dollar General est confronté à la forte concurrence du géant de la distribution Walmart et du géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O, qui ont réussi àséduire les clients à la recherche de valeur. Walmart WMT.N, dont les ventes en ligne sont de plus en plus alimentées par des acheteurs à revenus élevés, a maintenu des perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année , même après avoir annoncé des ventes supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre. Cependant, les efforts de Dollar General pour proposer la majorité de ses produits à1 $ ou moins, associés à des offres attractives pour les fêtes , ont permis de dépasser les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices au cours du trimestre.

La société a annoncé une croissance des ventes de magasins comparables de 4,3 % au quatrième trimestre, contre 3,34 % estimés par les analystes.

Elle a réalisé un bénéfice trimestriel de 1,93 $ par action, supérieur aux estimations de 1,65 $ par action.

Son concurrent Dollar Tree DLTR.O devrait publier ses résultats la semaine prochaine