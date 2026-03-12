Dollar General prévoit un chiffre d'affaires annuel en demi-teinte en raison de la faiblesse des dépenses, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout de détails sur la conférence téléphonique aux paragraphes 6 et 7) par Anuja Bharat Mistry

Dollar General DG.N a prévu des ventes faibles pour l'ensemble de l'année jeudi, signalant une demande plus faible alors que les acheteurs soucieux de leur budget deviennent plus sélectifs dans leurs achats au milieu des incertitudes économiques , ce qui a fait baisser ses actions d'environ 7% dans les premiers échanges. L'augmentation du coût de la vie et les signes de détérioration du marché du travail font que les consommateurs, en particulier les groupes à faible revenu, hésitent à acheter des articles non essentiels, ce qui nuit aux ventes des détaillants. Le taux de chômage aux États-Unis a augmenté de 4,4 % en février, contre 4,3 % en janvier. Les prix à la consommation se sont probablement accélérés en février, alimentés par les tarifs douaniers et la hausse des coûts de l'essence et du pétrole en raison des tensions au Moyen-Orient.

La société s'attend à ce que les ventes de magasins comparables de l'exercice 2026 augmentent de 2,2 % à 2,7 %, contre 2,48 % selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG. Le point médian de sa fourchette de prévision de bénéfice annuel de 7,10 $ à 7,35 $ par action était largement conforme aux estimations de 7,21 $ par action. Les perspectives reflètent les efforts déployés pour gérer l'inflation des coûts et l'incertitude persistante quant au comportement des consommateurs.

Une violente tempête hivernale au début du mois de février a entraîné des fermetures temporaires de magasins, affectant les ventes au début de l'année, a déclaré le directeur financier de Dollar General, Donny Lau, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

La baisse de la demande qui en a résulté a incité l'entreprise à prévoir des ventes comparables inférieures aux estimations pour le premier trimestre.

Les analystes de Truist Securities ont déclaré que la croissance des ventes des consommateurs à revenu élevé s'est sensiblement ralentie en février, dans le cadre d'un ralentissement plus général au début dupremier trimestre, ajoutant que les prévisions pourraient être plus "conservatrices" que les attentes de certains investisseurs.

L'action a augmenté d'environ 10 % cette année, après avoir bondi de plus de 75 % en 2025. Dollar General est confronté à la forte concurrence du géant de la distribution Walmart et du géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O , qui ont réussi àséduire les clients à la recherche de valeur. Walmart WMT.N , dont les ventes en ligne sont de plus en plus alimentées par des acheteurs à revenus élevés, a maintenu des perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année, bien que ait affiché des ventes trimestrielles en hausse. Cependant, les efforts de Dollar General pour offrir la majorité de ses produits à1 $ ou moins, associés à des offres attrayantes pour les fêtes , ont permis à l'entreprise de dépasser les estimations de ventes et de bénéfices pendant le trimestre des fêtes de fin d'année. Les ventes des magasins comparables du quatrième trimestre ont augmenté de 4,3 %, ce qui est supérieur aux estimations de 3,34 %. La société, qui a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels pendant cinq trimestres consécutifs, a réalisé un bénéfice de 1,93 $ par action au cours du trimestre clos le 30 janvier, dépassant les estimations de 1,65 $ par action.

Son concurrent Dollar Tree DLTR.O devrait publier ses résultats la semaine prochaine.