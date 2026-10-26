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Dollar General poursuivi aux États-Unis pour des pratiques présumées de surfacturation
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 20:19

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Dollar General fait l'objet d'une plainte déposée par la Commission fédérale du commerce américaine (FTC) et 20 États, qui accusent le distributeur d'avoir régulièrement facturé à ses clients des prix supérieurs à ceux affichés en magasin ou dans ses publicités. Selon les autorités, ces pratiques auraient permis à l'enseigne d'encaisser plusieurs millions de dollars supplémentaires, malgré des dizaines de milliers de réclamations. Les accusations reposent sur des témoignages de consommateurs, des inspections menées dans plusieurs États et des achats anonymes réalisés par les enquêteurs. L'action Dollar General recule de près de 5,6% sur la séance.

Les régulateurs reprochent également à Dollar General de ne pas avoir corrigé ces irrégularités alors que sa direction aurait été informée de leur persistance. Une partie des éléments relatifs à la connaissance de ces pratiques par l'entreprise reste toutefois masquée dans la plainte rendue publique. Depuis 2019, le distributeur a déjà versé 6 millions de dollars dans le cadre d'accords conclus avec six États américains pour des problèmes similaires de tarification. La nouvelle action judiciaire, soutenue notamment par la Californie, la Floride, l'Illinois, le Michigan, l'Ohio et le Tennessee, accentue les risques juridiques et réputationnels pesant sur l'enseigne, dont la clientèle comprend de nombreux ménages modestes particulièrement sensibles aux prix.

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