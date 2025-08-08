Dollar General: partenariat avec Uber
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 16:17
À compter de ce jour et ce mois-ci, les clients de DG et de pOpshelf peuvent ainsi commander un vaste éventail de produits essentiels abordables, de nourriture et d'articles livrés directement chez eux, sur demande ou sur rendez-vous, via Uber Eats.
'Les détaillants d'aujourd'hui naviguent dans un paysage en évolution rapide : les consommateurs attendent plus que jamais la commodité, la rapidité et l'accessibilité', souligne Hashim Amin, responsable de l'épicerie et de la vente au détail chez Uber.
Valeurs associées
|117,440 USD
|NYSE
|+1,45%
