Dollar General nomme le directeur général d'Ahold US en remplacement du vétéran Vasos

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(Ajout d'actions et de commentaires d'analystes) par Juveria Tabassum

Le groupe Dollar General DG.N a nommé mardi Jerry "JJ" Fleeman Jr. au poste de directeur général, succédant à Todd Vasos, un vétéran de la société, alors que la chaîne de magasins à un dollar compte sur le dirigeant chevronné pour redresser l'entreprise après plusieurs trimestres de ventes en demi-teinte.

M. Fleeman est actuellement directeur général de la division américaine d'Ahold Delhaize, après avoir passé plus de 35 ans au sein de la multinationale de la distribution. Il a dirigé la création d'une plateforme de commerce électronique propriétaire pour l'entreprise, a déclaré Dollar General.

Les actions de Dollar General ont baissé d'environ 5 % dans la matinée.

M. Fleeman, qui prendra les rênes de Dollar General le 1er janvier, devra faire face aux retombées des droits de douane américains sur les dépenses de consommation et à la hausse des prix de l'essence due au conflit au Moyen-Orient.

L'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général intervient quelques jours seulement après que l'entreprise a annoncé, sur le site , un chiffre d'affaires annuel en baisse, ce qui a fait chuter les actions.

Vasos a été le principal patron de Dollar General pendant 10 ans à partir de 2015, dirigeant l'entreprise alors qu'elle développait sa présence numérique et ses options de livraison. Il est revenu en tant que directeur général pour un second mandat en 2023, moins d'un an après avoir quitté son poste, afin de lutter contre l'affaiblissement des dépenses de consommation chez les consommateurs à faible et moyen revenu, dans un contexte d'inflation persistante et de niveaux de stocks élevés.

"Dollar General a fait revenir Todd Vasos de sa retraite pour stabiliser l'entreprise, ce qu'il a largement réussi à faire. Le prochain directeur général se concentrera moins sur le redressement de l'entreprise que sur la croissance régulière des ventes et des marges", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA.

L'action de la société a augmenté de 23 % depuis que M. Vasos a entamé son second mandat en octobre 2023.

M. Vasos devrait rester au conseil d'administration et occupera le poste de conseiller principal jusqu'au 2 avril 2027, a déclaré Dollar General dans un communiqué.