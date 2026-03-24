Dollar General nomme Jerry Fleeman Jr. au poste de directeur général

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Dollar General DG.N a nommé mardi Jerry Fleeman Jr. au poste de directeur général, à compter du 1er janvier 2027, en remplacement de Todd Vasos.