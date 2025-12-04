Dollar General en hausse après le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre -

** Les actions du distributeur discount Dollar General

DG.N en hausse de 3,3 % à 113,50 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels sur la base d'une demande soutenue dans ses magasins à prix réduits pour ses produits de base abordables de la part des clients à revenu moyen et faible aux États-Unis.

** Elle prévoit maintenant un bénéfice annuel par action de 6,30 $ à 6,50 $, comparativement à son objectif précédent de 5,80 $ à 6,30 $

** Les ventes annuelles à magasins comparables devraient augmenter de 2,5 % à 2,7 %, contre une prévision antérieure de 2,1 % à 2,6 %

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 10,65 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (10,64 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel est de 1,28 $, contre des estimations de 95 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~51% depuis le début de l'année