Dollar General devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats de jeudi

3 décembre - ** Les actions de Dollar General DG.N sont en hausse de 1% ce mercredi, le distributeur discount **devrait annoncer** une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus avant la cloche jeudi ** Les actions du distributeur discount Dollar Tree DLTR.O ont augmenté de 4,4% mercredi après que la société **a** augmenté ses prévisions de bénéfices annuels et battu les estimations trimestrielles ** Les analystes s'attendent à ce que Dollar General déclare un chiffre d'affaires de 10,64 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 10,18 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente, et un bénéfice par action ajusté de 95 cents, contre 89 cents il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs seront impatients d'entendre ce que Dollar General a à dire sur les dépenses de consommation. Un nombre record de clients américains ont fait des achats entre Thanksgiving et le Cyber Monday, selon la National Retail Federation, bien que les stratèges aient exprimé leur inquiétude quant à la hausse des prix qui affecte les consommateurs, en particulier ceux des ménages à revenus faibles et moyens ** Le PT médian à 12 mois sur DG est de120,00 $;l'action était en dernier lieu à 111,11 $ ** Les recommandations des analystes sur DG comprennent 12 notes "achat fort" ou "achat" et 18 notes "maintien"

** En incluant le mouvement sur la séance, DG est en hausse d'environ 46% depuis le début de l'année, comparé à un gain d'environ 16% pour le S&P 500 .SPX au cours de cette période