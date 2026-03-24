Dollar General chute après l'annonce du départ de son directeur général Todd Vasos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de Dollar General DG.N augmentent de 2,5 % à 121,94 $

** La société annonce que le directeur général vétéran Todd Vasos se retire pour être remplacé par Jerry "JJ" Fleeman Jr

** La société annonce que le directeur général vétéran Todd Vasos quitte ses fonctions pour être remplacé par Jerry "JJ" Fleeman Jr ** Jerry Fleeman est actuellement directeur général de la division américaine d'Ahold Delhaize, après avoir passé plus de 35 ans au sein de la multinationale de la distribution. Sa nomination au poste de directeur général de DG prendra effet le 1er janvier 2027, indique la société dans un communiqué ** Vasos en est à son deuxième mandat, puisqu'il a été directeur général pendant dix ans, de 2015 à 2022 et de 2023 à aujourd'hui. Il continuera à servir en tant que directeur général jusqu'à la date effective de la transition, après quoi il servira en tant que conseiller principal jusqu'au 2 avril 2027 ** 31 analystes évaluent DG à"acheter" en moyenne; le PT médian est de150 $ - données LSEG

** DG en baisse de 8,8 % depuis le début de l'année, contre 8,6 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .