Dollar General bat le consensus au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:00

Dollar General publie au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA en augmentation de 121,8% à 1,93 USD, dépassant ainsi de près de 18% le consensus de marché, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation plus que doublé ( 106,1%) pour atteindre 606,3 MUSD.

Le chiffre d'affaires du groupe de distribution a augmenté de 5,9% pour atteindre 10,9 MdsUSD, dont une croissance de 4,3% à magasins comparables, reflétant une hausse de 2,6% du trafic client et de 1,7% du montant moyen des transactions.

"Dans l'ensemble, cet élan reflète les progrès réalisés dans notre stratégie et la pertinence continue de notre combinaison unique de valeur et de commodité, en particulier dans les milliers de communautés rurales que nous servons", commente son CEO Todd Vasos.

"En regardant vers 2026, nous sommes enthousiastes quant à nos projets de croissance continue à travers diverses initiatives conçues pour améliorer encore l'expérience client, élever notre marque, accroître l'efficacité et étendre notre présence", poursuit-il.

Pour 2026, Dollar General anticipe un BPA d'environ 7,10 USD à 7,35 USD (contre 6,85 USD en 2025), ainsi qu'une croissance des ventes d'environ 3,7 à 4,2% au total et d'environ 2,2 à 2,7% à magasins comparables (après 5,2% et 3% respectivement en 2025).

Valeurs associées

DOLLAR GENERAL
144,850 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

