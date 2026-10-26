Dollar General aurait surfacturé ses clients, selon une plainte déposée par la FTC et plusieurs États

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(Ajout d'informations sur le procès, l'évolution du cours de l'action, le contexte, les paragraphes 2 à 3 et 5 à 9)

par Jody Godoy

Dollar General DG.N a facturé à plusieurs reprises des prix supérieurs à ceux annoncés, même après avoir reçu des dizaines de milliers de plaintes de consommateurs, ont affirmé la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis et 20 États dans une plainte déposée lundi.

Dollar General, qui séduit les consommateurs à faibles revenus grâce à ses prix cassés, a engrangé des millions de dollars en ne respectant pas, en caisse, les prix annoncés sur ses prospectus et en rayon, affirment la FTC et les États.

L'action du distributeur discount a chuté de plus de 4 % lundi après-midi.

"Dollar General a, pendant des années, systématiquement mal étiqueté ses prix, surfacturé les consommateurs et omis de corriger le problème alors que l’entreprise en avait pleinement connaissance", ont déclaré la FTC et les États dans un communiqué.

Les représentants de Dollar General n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La plainte cite de nombreuses plaintes de consommateurs, des contrôles infructueux menés par les autorités des États et des opérations d’achat sous couverture menées par la FTC.

Certaines parties de la plainte détaillant la connaissance qu’avait l’entreprise de ces pratiques ont été en grande partie caviardées.

La Californie s’est jointe à la plainte de la FTC aux côtés de la Floride, de l’Illinois, du Michigan, de l’Ohio, de la Caroline du Nord, du Tennessee et de 13 autres États.

Depuis 2019, Dollar General a versé 6 millions de dollars dans le cadre d’accords à l’amiable conclus avec six États concernant des prix inexacts, selon la plainte.