Dollar General affiche un chiffre d'affaires plus élevé dans les résultats attendus avant la clôture de la bourse jeudi

11 mars - ** Les actions de Dollar General DG.N ont baissé de 0,7% mercredi, avant la publication des résultats trimestriels du distributeur discount avant la clôture des marchés jeudi, les investisseurs se concentrant probablement sur les commentaires concernant les dépenses de consommation dans le contexte de la hausse des prix du pétrole

** La DG devrait afficher un chiffre d'affaires de 10,82 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 10,30 milliards de dollars pour la période précédente, tandis que le BPA ajusté devrait s'établir à 1,65 dollar, contre 1,68 dollar il y a un an, selon LSEG

** Dans son dernier rapport trimestriel, la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes à magasins comparables, citant la forte demande des acheteurs à tous les niveaux de revenus

** La médiane des prévisions à 12 mois est de 145,00 $; l'action a été vendue à 145,04 $ ** Les prix du pétrole ont grimpé depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février

** L'action de DG a augmenté d'environ 9,2 % depuis le début de l'année, surpassant la baisse d'environ 1 % de l'indice S&P 500 .SPX