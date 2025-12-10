DOLFINES : Nouveaux contrats_Déc 2025

Montigny Le Bretonneux, le 10 décembre 2025

Signature de trois contrats

illustrant l'excellence opérationnelle de DOLFINES

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle , annonce la signature récente de trois contrats qui porteront effet sur l'exercice 2026 pour un montant total de l'ordre de 300 K€.

Commentant ces signatures, Adrien Bourdon Feniou, Président de DOLFINES, a indiqué : « La signature récente de ces trois contrats avec trois grands groupes internationaux illustre l'ambition de DOLFINES : être reconnu comme le conseiller de confiance de premier plan en matière d'excellence opérationnelle dans les industries à haut risque. Chacun de ces trois contrats vient solliciter notre raison d'être : aider nos clients à créer des cultures de travail durables, sûres et rentables en les accompagnant sur les trois piliers de la gestion du risque que sont le capital humain, la gestion des actifs industriels et les systèmes de management opérationnels. »

Construction d'installations agroalimentaires : Expertise et formation HSE

Supervision HSE d'un site de construction d'installations agroalimentaires destinées à la fabrication d'alimentation à forte valeur nutritionnelle.

Notre client est une société américaine proposant aux entreprises de l'agroalimentaire et de l'industrie dans plus en 100 pays dans le monde des solutions à haute valeur ajoutée sur les systèmes de procédés automatisés.

DOLFINES dispose déjà avec ce client industriel d'un solide historique de collaboration avec des formations au standard IOSH Managing Safety.

Projet d'interconnexion électrique France-Espagne : Coordination et supervision HSE

Coordination et supervision des mesures HSE accompagnant l'installation de câbles électriques côté français dans le cadre du projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le golfe de Gascogne.

Ce Projet permettra de doubler à horizon 2028 la capacité d'échange d'électricité entre la France et l'Espagne.

Notre client est une grande entreprise française spécialisée dans les grands projets portuaires et maritimes internationaux.

Construction de deux grands parcs éoliens terrestres en Oman : Supervision en levage

Mission de supervision et d'expertise en levage sur deux grands projets éoliens de 100 MW dans le sud du Sultanat d'Oman.

Notre client est un opérateur mondial multi-énergies avec lequel nous disposons d'un important historique relationnel.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.