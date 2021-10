DOLFINES (EX DIETSWELL) : Résultats du 1er semestre 2021

Communiqué de Presse – 29 octobre 2021

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ses résultats pour le 1er semestre 2021.

Principales données (revue limitée sans certification)

(Millions d'euros, normes françaises) S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 2,0 1,5 EBITDA1 (0,7) (1,1) Résultat net (0,7) (1,3) Au 30 juin 2021 Au 31 décembre 2020 Dette financière nette

Trésorerie

Fonds propres 0,1

1,9



3,92 (0,7)

1,5



4,02

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant provisions et dépréciations

2 Y compris avances conditionnées ADEME de 1,7 M€

I – Activité

Le 1er semestre 2021 enregistre un chiffre d'affaires de 2 M€ contre 1,5 M€ pour le 1er semestre 2020. Il atteint 80% du chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020.

Le 2ème trimestre a été marqué par une progression de près de 43% du chiffre d'affaires par rapport au 1er trimestre. Cette forte augmentation souligne le potentiel de croissance des seules activités d'énergies conventionnelles dans un contexte de reprise progressive des investissements des opérateurs.

Assistance Technique (Dolfines Services)

Le chiffre d'affaires réalisé par Dolfines Services sur le 1er semestre 2021 est de 0,75 M€, à comparer à 0,55 M€ au 1er semestre 2020 et à 0,78 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2020. Il a bénéficié du redémarrage de certains contrats suspendus en 2020 pendant la pandémie.

Le regain d'activité constaté au deuxième trimestre 2021 s'est maintenu au cours du troisième trimestre.

Audit/Inspection (Factorig)

Le chiffre d'affaires réalisé par Factorig sur le 1er semestre 2021 est de 0,89 M€, soit près de 65% de celui de l'exercice 2020 qui s'élevait à 1,4 M€.

Bien que l'impact dû à la pandémie de Covid-19 ait perduré au 1er semestre 2021, Factorig a pu renforcer sa présence locale dans des régions à forte activité avec sa succursale aux Emirats Arabes Unis, sa filiale au Brésil et de nombreux partenaires solides en Afrique du Nord.

Factorig a ainsi signé des contrats avec de nouveaux clients dans le Golfe, notamment aux Émirats Arabes Unis, en Irak et en Oman ainsi qu'en Afrique du Nord, principalement en Libye et en Algérie. Il a par ailleurs obtenu au cours du 1er semestre 2021 l'agrément en qualité de fournisseur auprès de Saudi Aramco, le premier producteur mondial de pétrole.

En Amérique Latine, Factorig développe son service d'inspection dans l'offshore profond avec des contrats obtenus au Brésil, et continue son expansion dans l'inspection terrestre avec des projets en Argentine, en Colombie, en Bolivie, au Brésil et au Pérou.

Une reprise de l'activité a été constatée, notamment au regard du nombre d'appels d'offre reçu qui a augmenté de plus de 30% au cours du 1er semestre 2021 par rapport au second semestre 2020 et de plus de 70% par rapport au 1er semestre 2020.

Enfin, Factorig continue de proposer une technologie de services à distance pour l'activité d'audit et d'inspection pour les pays toujours difficiles d'accès, notamment au Yémen.

Ingénierie & Technologies

Le chiffre d'affaires de cette division s'élève à 0,38 M€ pour le 1er semestre 2021 contre 0,36 M€ pour la totalité de l'exercice 2020. L'activité a notamment été marquée par :

Le démarrage du projet TrussFloat©15, extrapolation du Trussfloat©6 pour les futures turbines de 15 MW. Le prédimensionnement du flotteur est terminé et les calculs de détails sont en cours. Une campagne d'essais en bassin est prévue pour début 2022.

En parallèle du TrussFloat©15, les équipes étudient des solutions pour effectuer les opérations de maintenance lourde sur les turbines directement sur site, l'objectif étant d'éviter de ramener le flotteur au port et ainsi limiter les risques et les coûts associés.

Les études en cours vont tendre à améliorer plusieurs critères de design pour une meilleure compétitivité :

Optimisation de la structure générale pour améliorer le comportement à la mer de l'ensemble,

Diminution du poids par MW installé,

Intégration en amont des études d'industrialisation pour en faciliter la fabrication.

Le démarrage du FEED d'un Fast Moving Workover Rig pour une plateforme de forage en Méditerranée,

La finalisation des études pour le projet « P&A Working Platform » en mer du Nord.

II – Eléments de rentabilité et de structure financière

La croissance notable du chiffre d'affaires d'un semestre sur l'autre conjuguée au maintien d'une stricte discipline sur les charges a permis de résorber en partie les pertes d'exploitation, avec un EBITDA de (0,7 M€) au 1er semestre 2021 à comparer à (1,1 M€) au 1er semestre 2020. Le résultat net de la période s'établit à (0,7 M€) contre (1,3 M€) au 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'établissaient à 3,9 M€, quasiment stables par rapport au niveau de 4,0 M€ au 31 décembre 2020, les effets de l'augmentation de capital réalisée en janvier 2021 ayant compensé la perte du 1er semestre.

A la même date, la trésorerie brute s'élevait à 1,9 M€, en progression de 0,4 M€ par rapport au 31 décembre 2020, et la dette financière nette s'établissait à 0,1 M€.

A propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

