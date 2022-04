DOLFINES (EX DIETSWELL) : Résultats 2021

Montigny Le Bretonneux, le 29 avril 2022

RESULTATS 2021

Un exercice 2021 caractérisé par la préparation de la croissance future

Accroissement notable de l'activité au 1 er trimestre 2022, qui bénéficie de l'apport des activités de 8.2 France

Opération de recapitalisation proposée à l'Assemblée générale du 30 juin 2022 destinée à renforcer les moyens financiers du Groupe au service de ses ambitions de développement

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats audités pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, et arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 28 avril 2022.

Comptes sociaux de DOLFINES SA, Principales données (Millions d'euros, normes françaises) Exercice 2021 Exercice

2020 Chiffre d'affaires 3,93 2,53 EBITDA 1 (1,46) (1,85) Résultat net (1,56) (2,26) Résultat net hors éléments exceptionnels (1,62) (1,97) Au 31 décembre : Fonds propres 3,12 4,05 Dette financière / (Trésorerie) nette 2,13 (0,66)

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions 2 Incluant 1,7 M€ d'avances conditionnées à fin 2021 et à fin 2020

Commentant ces résultats, Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DOLFINES, a déclaré : « Les résultats de l'exercice 2021 traduisent un regain d'activité par rapport à une année 2020 marquée par la pandémie, insuffisants toutefois pour couvrir davantage des charges d'exploitation accrues par une intensification de nos efforts en termes de développement de tous nos projets.

DOLFINES est désormais entièrement et irrévocablement lancée dans son opération pivot vers les énergies renouvelables. La qualité de nos projets en cours, reconnue par des organismes publics et des acteurs privés, nous conduira à poursuivre très activement leur développement pour viser des mises sur le marché. Des ressources seront donc nécessaires pour financer à hauteur des besoins ces développements justifiés par notre expertise, le contexte énergétique mondial et l'étendue des marchés qui s'offrent à nous.

J'apprécie hautement de réaliser l'opération de recapitalisation projetée avec le support engagé de NEGMA, afin de nous permettre de disposer des ressources nécessaires au développement du Groupe. Donner les meilleures chances de réussites futures à nos projets est pour moi une priorité, et je suis convaincu de la capacité de DOLFINES et de ses équipes à relever ce défi. »

Activité

Le chiffre d'affaires de DOLFINES SA a enregistré une augmentation de plus de 55% par rapport à l'exercice précédent, avec 3,93 M€ contre 2,53 M€ en 2020.

Energies conventionnelles (DOLFINES Oil & Gas Services)

Pour les activités d'assistance technique, d'audit et d'inspection, la pandémie de la Covid-19 a continué à perturber les possibilités de déplacements internationaux, limitant la croissance espérée pour ces divisions.

Toutefois, la fin de l'année 2021 a été marquée par le dynamisme de la reprise mondiale avec la levée des restrictions sanitaires. Le marché mondial du brut reste tendu du fait de la reprise de la consommation de carburant pour le transport et la stratégie de remontée progressive de la production de l'OPEP+.

Cette situation où l'offre reste contrainte face à une demande qui augmente s'est traduite par une relance des activités dans les énergies conventionnelles. Le marché mondial des appareils de forage a connu une certaine reprise en fin d'exercice, avec des taux d'utilisations qui se rapprochent des niveaux prépandémiques. Des unités sont réactivées et les programmes de forage qui avaient été reportés sont réactivés chez les compagnies pétrolières.

Pour Dolfines, cette dynamique s'est matérialisée par une activité commerciale soutenue et une augmentation du chiffre d'affaires sur les lignes de services Inspection et Assistance technique.

Assistance Technique

Le chiffre d'affaires s'établit à 1,62 M€ à comparer à 0,78 M€ pour l'exercice 2020, en progression de 108%, du fait du redémarrage de certains contrats suspendus en 2020 pendant la pandémie et de l'obtention de nouveaux contrats.

Audit/Inspection

Le chiffre d'affaires s'élève à 1,67 M€, en hausse de 21% par rapport à 2020. L'impact dû à la pandémie de Covid-19 sur les activités a continué à être ressenti en 2021, néanmoins les contrats obtenus valident notre stratégie de positionnement géographique dans des régions à forte activité avec notre succursale aux Emirats Arabes Unis, notre filiale au Brésil et de nombreux partenaires en Amérique du Sud et en Afrique du Nord.

Nous avons ainsi des contrats avec de nouveaux clients dans le Golfe notamment aux Émirats Arabes Unis et en Oman et également en Afrique du Nord, principalement en Libye et en Algérie.

De plus, nous avons obtenu en 2021 l'enregistrement en tant que fournisseur agréé auprès de Saudi Aramco, le premier producteur mondial de pétrole.

En Amérique Latine, le développement de son service d'inspection dans l'offshore profond a été constaté avec plusieurs contrats obtenus au Brésil, et continue son expansion dans l'inspection terrestre avec des projets en Argentine, Colombie, Bolivie, au Brésil et au Pérou.

D'un point de vue commercial, le nombre d'appels d'offres reçus a augmenté de plus de 50% en 2021 (116 offres) par rapport à 2020. La tendance est également en hausse par rapport aux années précédentes (2016, 2017, 2018 et 2019)

La Société s'est adaptée en proposant une technologie de services à distance pour l'activité d'audit et inspection dans les pays toujours difficiles d'accès notamment au Yémen et en Libye.

Ingénierie & Technologies (Energies conventionnelles et renouvelables)

Le chiffre d'affaires s'établit à 0,56 M€ en 2021, en progression de 56% par rapport à 2020. L'activité a été marquée par :

le démarrage du projet TrussFloat©15+, extrapolation du Trussfloat©6 pour les futures turbines de 15MW et plus ;

en parallèle du TrussFloat©15, DOLFINES a démarré le projet consistant à étudier des outils et des méthodes pour d'effectuer les opérations de maintenance lourde sur les turbines flottantes directement sur site. Des essais en bassin des outils sur le TrussFloat©15+ seront menés en 2022 ;

le démarrage du FEED d'un Fast Moving Workover Rig pour une plateforme de forage en Méditerranée ;

la finalisation des études pour le projet « P&A Working Platform » en mer du Nord.

Energies Renouvelables (DOLFINES On and Offshore Renewables Services)

L'acquisition de 100% du capital de 8.2 France, finalisée le 20 septembre 2021, est un des éléments essentiels de la stratégie de développement du groupe qui s'organisera autour des trois pôles : l'ingénierie, l'inspection et les services de maintien en condition opérationnelle des équipements de production d'énergie.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, 8.2 France a généré un chiffre d'affaires de 2,31 M€, et de 0,54 M€ depuis son intégration le 1 er octobre 2021. Ce chiffre d'affaires n'est pas consolidé dans les comptes de DOLFINES SA tels que publiés ce jour.

Rentabilité et structure financière

L'EBITDA ressort à (1,46) M€, en légère amélioration par rapport à 2020, où il s'établissait à (1,85) M€.

La perte sur l'ensemble de l'exercice 2021 s'établit à (1,56) M€, à comparer à (2,26) M€ sur l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, les fonds propres s'élèvent à 3,12 M€, contre 4,05M€ à fin 1020. Ils prennent en compte un montant d'avances conditionnées inchangé de 1,7 M€.

La dette financière s'établit à 2,13 M€, à comparer à une situation de trésorerie nette positive de 0,66 M€ à fin 2020. La trésorerie a été impactée par une hausse de 0,56 M€ en frais de Recherche & Développement, essentiellement consacrés au flotteur TrussFloat15 et à l'outil télescopique de maintenance lourde des éoliennes en mer.

Activité au 1 er trimestre 2022 et perspectives

Activité au 1 er trimestre 2022

Le chiffre d'affaires de DOLFINES, incluant les activités de 8.2 France, s'élève à0, 64 M€, en hausse de 73% par rapport au 1 er trimestre 2021 où il s'établissait à 0,37 M€ (DOGS seulement). En intégrant les activités de 8.2 France du 1 er trimestre 2021, la progression est de 5,3%.

Perspectives d'avenir

fin de satisfaire à la demande croissante d'énergie tout en maintenant le réchauffement climatique bien en dessous de 2°, le secteur de l'énergie doit se décarboner. Il doit donc évoluer vers les énergies renouvelables tout en améliorant l'impact environnemental de la production de pétrole et de gaz.

L'expertise technique et les solutions innovantes sont au coeur de ce challenge. Dans ce contexte, le positionnement de DOLFINES, fournisseur d'expertises et de solutions innovantes pour une meilleure énergie, se situe au carrefour des dynamiques actuelles et futures des marchés des énergies renouvelables et conventionnelles.

Dans le secteur des énergies conventionnelles , DOLFINES a déjà entamé sa réorganisation avec le renforcement de ses équipes afin de faire face à la reprise du marché induite par la progression de la demande dans un contexte de forte hausse des cours des pétroles et du gaz liés, notamment, au contexte géopolitique actuel.

Le contexte est donc très incitatif pour les grands opérateurs pétroliers et gaziers, et surtout les indépendants, plus mobiles, à intensifier leurs investissements de production pour tirer pleinement parti de cette situation.

Les activités O&G de DOLFINES, emmenées par FACTORIG, ont déjà commencé à en tirer parti, avec la signature et l'exécution de deux contrats d'inspection de semi-submersibles en Amérique Latine et la constatation d'une activité commerciale en hausse se traduisant par un nombre élevé d'appels d'offres reçus dont la valeur globale dépasse le million de dollars US par mois.

Sur l'axe des énergies renouvelables , le quatrième Plan d'Investissement d'Avenir (PIA 4) lancé en 2020 prévoit 3,4 Mds€ consacrés à la transition écologique, et en particulier au soutien du développement de technologies ou secteurs « verts » comme les énergies décarbonées.

A travers ses activités d'Ingénierie & Technologies ainsi qu'à partir de l'expertise de 8.2 France, dont les complémentarités métiers et géographiques avec DOLFINES se vérifient chaque jour, DOLFINES compte bien être un acteur important de l'indispensable révolution technologique exigée par les objectifs de production d'énergies renouvelables, et en particulier l'éolien en mer. Parmi tous nos projets déjà lancés, quatre retiennent particulièrement l'attention des Pouvoirs Publics ou de partenaires privés :

La poursuite du projet TrussFloat©15 + , extrapolation du Trussfloat©6 pour les futures turbines de 15MW et plus. La campagne d'essais en bassin initialement prévue début 2022 sera repoussée de quelques mois pour permettre une étude couplée du flotteur avec son outil de maintenance.

La mise au point d'une solution pour la maintenance en mer des éoliennes flottantes qui en est actuellement au stade des présentations à de grands opérateurs de champs d'éoliennes déjà en place, plusieurs d'entre eux ayant déjà exprimé de fortes marques d'intérêt.

L'objectif est de pouvoir réaliser la maintenance lourde des éoliennes flottantes de 15 MW et plus sur site au moyen d'un outil télescopique fixé sur le support des éoliennes. Des essais en bassin des outils sur le TrussFloat©15+ seront menés en 2022.

Cette innovation majeure pourrait être susceptible de trouver sa place dans l'enveloppe de financements du PIA 4.

la participation aux projets de Parcs éoliens en mer. Sur le Projet de Saint-Nazaire (Projet de « Banc de Guérande »), premier chantier offshore français se composant de 80 éoliennes en mer d'une capacité unitaire de 6 MW pour une puissance totale de 480 MW, DOLFINES, via sa filiale 8.2 FRANCE, a participé à l'inspection des turbines et nacelles pendant leur fabrication et continue à accompagner le projet lors de la campagne d'installation en mer au travers d'une mission de suivi de commissioning en mobilisant plus de ressources.

Le groupe DOLFINES est d'ores et déjà mobilisé pour être présent sur les prochains projets, aidé en cela par son expertise et l'accumulation de ses références.

Enfin, dans le domaine des inspections des éoliennes flottantes, la Région Occitanie a validé, dans le cadre de l'Appel à Projets READYNOV, la première phase d'un projet de 8.2 France visant à développer un drone pouvant inspecter le rotor d'une éolienne offshore flottante en mode 100% automatique et sa fondation sous-marine (le flotteur) par un ROV en mode semi-automatique.

Sur cet axe porteur, DOLFINES a l'intention de poursuivre sa politique de croissance externe en développant ses activités de digitalisation / robotisation.

Opération de recapitalisation proposée à l'Assemblée générale du 30 juin 2022

A fin 2021, le montant des capitaux propres étant inférieur à la moitié du capital social et la Société étant tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l'exercice au cours duquel la situation a été constatée de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, il serait proposé à l'Assemblée générale se tenant le 30 juin 2022 de procéder à une réduction de capital suivie d'une recapitalisation (voir le détail de l'ensemble de l'opération projetée Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice 2021 disponible sur le site www.dolfines.com ).

A l'issue de la réduction de capital, le capital social serait de 191 455,48 euros divisé en 19 145 548 actions de 0,01 euro. Par voie de conséquence, les capitaux propres de la Société seront supérieurs au capital social et s'élèveront à 1 434 118,43 euros.

Consécutivement à la reconstitution des capitaux propres et par suite également du tirage de la ligne d'OCABSA, il conviendra de doter la Société d'un capital ou de fonds propres proches de 4 millions d'euros afin d'accompagner le développement du groupe. Postérieurement à la reconstitution des capitaux propres, il conviendra ainsi de mettre en œuvre les dix-huitième et dix-septième résolutions de l'Assemblée générale mixte du 29 juin 2021, à l'effet :

d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires à la suite de la conversion par NEGMA GROUP LTD des obligations convertibles qui lui auront été attribuées, cette augmentation de capital étant réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription et au seul profit de NEGMA GROUP LTD.

d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, afin d'offrir aux actionnaires la possibilité de souscrire à une augmentation de capital en numéraire avec attribution gratuite de bons de souscription d'actions.

