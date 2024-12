DOLFINES (EX DIETSWELL) : Présentation perspectives stratégiques

Montigny Le Bretonneux, le 10 décembre 2024

PRESENTATION DES PERSPECTIVES STRATEGIQUES

A l'occasion d'une présentation en distanciel des perspectives stratégiques de DOLFINES le lundi 16 décembre, Adrien Bourdon Feniou, Président Directeur général de DOLFINES, répondra aux questions de deux des principaux actionnaires de la société.

Il répondra également aux questions qui lui auraient été adressées avant le 13 décembre à midi à l'adresse mail suivante : actionnaires@dolfines.com . Elles devront mentionner le nom et la qualité de la personne posant la question.

L'ensemble de la session sera mis sur le site www.dolfines.com , rubrique Investisseurs, le 17 décembre après Bourse au plus tard.

Au cours de cette présentation, Adrien Bourdon Feniou commentera un certain nombre d'objectifs financiers fixés au groupe DOLFINES sur le court / moyen terme. Ces objectifs, qui résultent de la projection sur ses grands indicateurs financiers de la stratégie déployée par DOLFINES dans un environnement général globalement instable, ne constituent en aucune manière des garanties de performances futures. Ils sont les suivants :

Données consolidées non auditées

En millions d'euros 2023

(réel) 2024

(perspectives d‘atterrissage) 2025

(e) 2028

(e) Chiffre d'affaires 8,0 ˜ 10,0 ˜ 12,0 ˜ 18,0 EBITDA (1) -1,1 ˜ 0 ˜ 0,6 ˜ 1,8 Marge EBITDA / CA -13,8 % ˜ 0% ˜ 5% ˜ 10% Dette financière nette 2,0 ˜ 0,8 Capitaux propres 3,4 ˜ 4,2

( 1) EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et aux provisions

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Le présent document contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des projections et des hypothèses reposant notamment sur la stratégie présente et future de DOLFINES et l'environnement économique dans lequel DOLFINES exerce ses activités. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent document. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de DOLFINES.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com