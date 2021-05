DOLFINES (EX DIETSWELL) : DOILFINES entre en discussions exclusives pour le rachat de 8.2 France

COMMUNIQUE DE PRESSE Montigny le Bretonneux, le 24 mai 2021



DOLFINES entre en discussions exclusives pour le rachat de 8.2 France :

première concrétisation du Plan Cash&Value21/25 dans les énergies renouvelables afin d'accélérer le développement sur le marché des activités de services à l'éolien





DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce être en discussions exclusives pour le rachat de la société 8.2 France, un des leaders mondiaux de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables.

8.2 France a réalisé en 2020, année de pandémie mondiale, une croissance de 16% de son chiffre d'affaires à 1,8 M€, ce qui atteste de sa solidité et sa position de leader sur des marchés en forte croissance, bâtie sur plus de douze ans de confiance de ses clients, et de ses équipes structurées, hautement qualifiées et autonomes.

En novembre 2020, les sociétés DOLFINES et 8.2 France avaient bâti un partenariat pour capter des opportunités de marché en conseil et en expertise technique sur l'activité de l'éolien afin de couvrir le spectre le plus large possible de prestations de service dans leurs domaines de compétences respectifs.

La qualité des contacts commerciaux établis pour présenter cette nouvelle offre globale a confirmé l'importance des synergies entre les deux sociétés, ainsi que leur capacité à proposer une offre intégrée et créatrice de valeur dans l'expertise technique des turbines, des infrastructures électriques et des fondations en qualité d'experts ou d'ingénieurs-conseils sur des marchés en forte croissance.

Jean-Claude Bourdon, Président de DOLFINES, a déclaré : « Après avoir testé avec succès pendant quelques mois la réalité et l'importance des synergies entre nos activités et les marchés actuels et potentiels de DOLFINES et de 8.2 France, nous avons décidé d'accélérer notre développement sur le marché des services aux turbines marines et terrestres en entrant en discussions exclusives pour le rachat de 8.2 France.

L'opération, dont le closing est prévu début juillet 2021, se traduira par l'intégration complète du management et des équipes de 8.2 France et constituera la première concrétisation du Plan Cash&Value21/25 annoncé en avril 2021. Démultipliant nos compétences sur un marché aux nombreuses déclinaisons et en pleine croissance, elle illustrera la capacité de DOLFINES à dynamiser le marché de l'ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. »

Un marché aux nombreuses déclinaisons et en pleine croissance

Le besoin d'expertise technique des parcs éoliens onshore va en effet connaître une croissance organique comprise entre 5 et 10% due au vieillissement du parc français. Cette situation va créer des opportunités de contrats de maintenance et inspections pour les parcs en fin de vie et pour les parcs en construction.

La meilleure intégration des équipes et des expertises complémentaires permettra d'accélérer cette croissance pour le nouveau groupe autour de quatre segments historiques de 8.2 France :

Expertise technique : 8.2 France, un des leaders de l'accompagnement des gestionnaires d'actifs sur les inspections récurrentes de parcs éolien, profitera aussi de l'implantation et de l'expérience de DOLFINES à l'international ;

Performance : 8.2 France visera une consolidation d'expertise via des partenariats plus serrés et l'utilisation de solutions digitales dont certaines développées au sein de 8.2 France et DOLFINES ;

Due-diligences et Audits Techniques : sur ce marché à haut potentiel, l'expertise technique de 8.2 France et la culture d'ingénierie de DOLFINES seront un atout pour accélérer le développement et accompagner les investisseurs de parcs éoliens et photovoltaïques ;

Productible : la combinaison d'expertise technique et d'ingénierie propres aux deux sociétés permet de viser une position de leader en France et à l'international.

Par ailleurs, sur le marché offshore, l'expérience de DOLFINES et sa connaissance des acteurs provenant des énergies conventionnelles permettra de proposer l'expertise de 8.2 France en tenant compte des requis spécifiques à l'environnement offshore.

Cash & Value 21/25

Le Plan Cash&Value21/25 s'articule autour de deux axes développant leurs effets générateurs de Cash-Flow et de valeur sur les cinq années à venir, et cela dès 2021. Ils mobilisent l'ensemble des ressources humaines, technologiques, commerciales et financières de DOLFINES :

< >Extension au marché des turbines marines et terrestres des activités de services développées dans les énergies conventionnelles et génératrices de Cash-Flow à court terme : Assistance technique et Conseil, Audit, Inspection et Reporting ;

< >Accélération de la mise au point du flotteur porteur de turbines de 15 MW, standard des appels d'offres pour l'éolien flottant qui seront lancés en continu sur la période à venir.

L'ensemble des communiqués de presse de la société est consultable sur le site internet www.dolfines.com

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

