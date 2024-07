DOLFINES (EX DIETSWELL) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024

Montigny Le Bretonneux, le 31 juillet 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE 2024

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1 er semestre 2024.

La présentation du chiffre d'affaires annuel du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, non revus par ses commissaires aux comptes, ainsi que de ceux de ses trois filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA .

Le tableau ci-dessous en propose une vision analytique, non revue par les commissaires aux comptes. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données d'Aegide International sont intégrées à partir du 1 er mai 2023.



En millions d'euros S1

2024 S1

2023 Var.

% T2

2024 T2

2023 Var.

% DOLFINES SA 1,78 1,17 +52 % 0,84 0,47 +79 % Aegide International

8.2 France & 8.2 Madrid 1,52

1,53 0,49 1

1,58 +210 %

ns 0,75

0,62 0,49 1

0,84 +53 %

-26 % Dietswell do Brasil 0,09 - ns 0,02 - ns Total 4,92 3,24 +52 % 2,23 1,80 +24 %

1 Mois de mai et de juin uniquement

Adrien Bourdon Feniou, Président de DOLFINES, a déclaré : « La réorganisation des activités du Groupe effectuée au cours des douze derniers mois porte progressivement ses fruits en termes d'activité. Mais la situation financière du groupe reste à ce jour très tendue, avec une dette élevée qui s'est maintenue depuis fin 2023 alors que dans le même temps la trésorerie brute se réduisait de près de moitié, portant ainsi la dette financière nette à 2,4 M€ au 30 juin 2024 contre 2 M€ à fin 2023. La conclusion de la restructuration du passif du bilan de DOLFINES, sur laquelle nous travaillons activement depuis plusieurs mois, est aujourd'hui une priorité absolue et un préalable incontournable à la poursuite du redressement de l'entreprise. Elle pourra passer par la recherche d'argent frais sous forme de capital pour faire face aux importants besoins de trésorerie à court terme et financer le BFR que la croissance en cours va générer. »

Au 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités de DOLFINES s'est établi à 4,92 M€, en hausse de 52 % par rapport au 1 er semestre 2023. Hors activités d'Aegide International, intégrées à compter du 1 er mai 2023, le chiffre d'affaires d'ensemble s'établit à 3,40 M€, en hausse de 24 % par rapport à 2023.

DOLFINES SA

Le chiffre d'affaires de DOLFINES SA a progressé de 52 % au 1 er semestre, et de 79 % sur le seul 2 ème trimestre. DOLFINES SA a renouvelé plusieurs contrats d'assistance technique avec des exploitants et fabricants dans le domaine de l'éolien offshore en France, lui permettant de renforcer ses activités sur le territoire français et de poursuivre sa croissance sur ce segment qui offre de belles perspectives.

Dans le domaine de l'Oil & Gas, DOLFINES SA a signé de nombreux contrats d'inspection de rigs en Libye et en Egypte et continue de capitaliser sur ses contrats cadres auprès de TotalEnergies et ENI.

DOLFINES SA s'est également pré-qualifiée pour répondre à des appels d'offres pour des contrats cadres de plusieurs années dans le domaine de l'audit de rigs auprès des NOCs aux Emirats, au Koweit et en Oman. Elle est également positionnée sur des appels d'offres à venir dans le suivi de construction de champs éolien en mer en Europe du Nord.

Aegide International

L'activité d'Aegide International est en légère croissance sur le 1 er semestre à périmètre constant, tirée par la mise en place et/ou le renouvellement de contrats cadres dans le domaine de la formation auprès de grands comptes opérant dans le domaine minier en Afrique, aéronautique en France et agro-industriel en Europe. La BU Audit a renouvelé son contrat cadre auprès d'Eramet et continue son développement sur les audits MASE. Dans le domaine du conseil, l'entreprise a facturé ses premières prestations auprès de RTE et a renouvelé ses contrats d'accompagnement HSE auprès de plusieurs grands acteurs de la métallurgie, de la construction et également un fabricant d'installations électriques.

8.2 France

L'activité de 8.2 France est relativement stable. L'activité d'audit technique reste soutenue, tirée par des contrats cadres signés avec des exploitants de parcs éoliens de renom. Nous avons continué à développer notre présence sur les audits de centrales photovoltaïques, un segment en forte croissance en France, et continuons à prospecter ce marché au Moyen-Orient où des méga-projets sont en cours de construction. L'activité de conseil avec des contrats en due diligence et en Life Time Extension reste robuste.

Dietswell do Brazil

L'activité Brésilienne de l'entreprise reste atone, même si plusieurs contrats d'audit et d'inspection de rigs ont été signés au cours du 1 er semestre auprès d'un opérateur Brésilien indépendant. Nous continuons à prospecter le marché et effectuer des offres commerciales pour atteindre une taille critique nous permettant de positionner des équipes opérationnelles à temps plein sur place. Nous cherchons à développer notre offre d'assistance technique dans le domaine du forage et continuons à explorer les opportunités pour vendre nos services dans le domaine éolien et solaire au Brésil pour exploiter les synergies du groupe.

