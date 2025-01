DOLFINES (EX DIETSWELL) : Chiffre d'affaires 2024

Montigny Le Bretonneux, le 29 janvier 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024

+28 % à 10,3 M€,

+17 % à périmètre comparable

La présentation du chiffre d'affaires annuel du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, non encore revus par ses commissaires aux comptes, ainsi que de ceux de ses trois filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA : Aegide International, 8.2 France et Dietswell do Brasil.

En l'absence de présentation des comptes consolidés du fait du temps nécessaire à l'harmonisation des comptes des différentes sociétés du groupe et afin de donner une vision économique d'ensemble des principaux agrégats financiers du Groupe DOLFINES, le tableau ci-dessous en propose une vision analytique, non revue par les commissaires aux comptes.

En 2024, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités de DOFINES s'est établi à 10,31 M€, en hausse de 28 % par rapport à 2023. Hors activités d'Aegide International, intégrées à compter du 1 er mai 2023, le chiffre d'affaires d'ensemble s'établit à 7,46 M€, en progression de 17 % par rapport à 2023.



En millions d'euros

2024

2023

Var. %

S2 2024

S2 2023

Var. % DOLFINES SA 4,04 2,50 +62 % 2,22 1,33 +67 % 8.2 France / Madrid 3,02 3,65 -17 % 1,26 2,08 -39 % Aegide International 2,85 1,66 +72 % 1,30 1,16 +12 % DIETSWELL do Brasil 0,40 0,22 +82 % 0,31 0,22 +41 % Total 10,31 8,03 +28 % 5,09 4,79 +6 %

Au second semestre 2024, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités de DOLFINES s'est établi à 5,09 M€ vs 4,79 M€ au second semestre 2023, en progression de 6 %.

Sur l'ensemble de l'exercice, DOLFINES SA a bénéficié de l'augmentation des activités Audits O&G et Conseil Technique dans le domaine de l'éolien Offshore, ainsi que de la reconduction des contrats existants en France.

Le chiffre d'affaires d'Aegide International augmente de 72% (pour rappel, intégration à compter du 1 er mai 2023). Sur une base comparable (mai à décembre 2024 vs mai à décembre 2023), il est en hausse de près de 5% du fait de la croissance des activités d'audits et de formation. Cet impact a été compensé par une baisse sensible des activités de conseil, impactée par des décalages de projets et de commandes au cours du second semestre.

La baisse globale du chiffre d'affaires de 8.2 France est principalement due à la centralisation des activités d'Assistance Technique sur DOLFINES SA. A périmètre comparable, l'activité est restée stable sur l'exercice.

Dietswell do Brasil a enregistré une reprise de son activité, qui reste cependant encore trop mono-produit. Le travail sur la diversification se poursuit.

