DOLFINES : DOLFINES remporte deux nouveaux appels d'offre et prolonge un contrat-cadre avec un groupe énergétique international

Montigny Le Bretonneux, mercredi 2 septembre 2026

DOLFINES remporte deux nouveaux appels d'offre et prolonge un contrat-cadre avec un groupe énergétique international

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle pour les industries à haut risque, annonce l'obtention par sa filiale Aegide International de deux nouveaux accords-cadres, respectivement auprès d'une institution financière internationale et d'un établissement d'enseignement supérieur public, ainsi que la prolongation par sa filiale Dolfines Gulf Consultancy LLC de son contrat portant sur un programme d'audits et d'évaluations HSE pour un groupe énergétique international actif dans le forage, au bénéfice de filiales du Golfe, d'Afrique et d'Europe. Ces nouveaux succès commerciaux confirment la capacité de DOLFINES à accompagner ses clients publics et privés sur des enjeux de sûreté, de sécurité et de gestion des risques, en France comme à l'international.

ACCORD-CADRE AVEC UNE INSTITUTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE

Aegide International, filiale de DOLFINES spécialisée dans les domaines HSE, a été sélectionnée par une institution financière internationale pour la fourniture de services de conseil en sûreté et sécurité dans le cadre d'un lot couvrant les services à l'étranger. Cet accord-cadre, conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa signature, fixe un plafond global de 3 millions d'euros (hors taxes, frais inclus), tous prestataires confondus sur toute la durée de l'accord. Aegide International s'est fixé comme objectif de facturer 20 % de ce montant sur la durée de l'accord-cadre.

Les prestations attendues couvrent notamment la veille et l'évaluation des menaces et risques liés aux activités de l'institution à l'étranger, l'organisation d'exercices d'évacuation incendie dans ses bureaux externes, ainsi que des missions ponctuelles telles que des analyses de site, des évaluations de risques (catastrophes naturelles, sûreté routière, risque nucléaire, etc.), l'élaboration de plans de gestion de la sûreté et des formations sur site. La durée de ces missions varie généralement de quelques mois à un an, selon leur nature.

ACCORD-CADRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC FRANÇAIS

Aegide International a également été retenue par un établissement d'enseignement supérieur public dans le cadre d'un accord-cadre multi-attributaire portant sur la formation de son personnel, au titre d'un lot consacré à la santé, la sécurité et la prévention au travail. Conclu pour une durée de trois ans, cet accord ne comporte pas de montant minimum garanti et fixe un plafond de 0,1 million d'euros hors taxes.

?Ces deux contrats confirment la capacité de DOLFINES à valoriser son expertise en dehors du secteur industriel, en complément de son cœur de métier historique dans l'industrie à haut risque.

DOLFINES GULF CONSULTANCY PROLONGE D'UN AN SON CONTRAT-CADRE AVEC UN GROUPE ENERGETIQUE INTERNATIONAL

Dolfines Gulf Consultancy LLC a conclu la prolongation, pour une année supplémentaire, de son contrat-cadre avec un groupe énergétique international de premier plan. Cet accord couvre un large périmètre de prestations dédiées à l'intégrité, à la sécurité et à la performance des appareils de forage.

Le contrat bénéficie à plusieurs filiales du groupe, principalement situées en Afrique et en Europe. Cette couverture géographique vient compléter, de façon stratégique, les marchés historiques de Dolfines dans la région du Golfe et renforce la diversification de ses activités et de son portefeuille clients, dans un contexte de marché en constante évolution.

Depuis sa signature initiale, ce contrat-cadre a généré 0,8 million d'euros de chiffre d'affaires cumulé pour Dolfines. Ce montant ne comprend pas les autres contrats en cours avec d'autres filiales du même groupe, non rattachées à cet accord, notamment en Égypte, en Côte d'Ivoire ou en Iraq.

Dans ce cadre, Dolfines Gulf Consultancy a mené depuis 2025 un programme d'audits, d'évaluations techniques et de missions de vérification portant sur 13 appareils de forage répartis dans 8 pays, en accompagnant les équipes du client dans la maîtrise des risques opérationnels et l'application des meilleures pratiques de l'industrie.

Cette prolongation traduit la confiance renouvelée du client envers les équipes de Dolfines Gulf Consultancy et confirme l'expertise reconnue du Groupe en matière de sécurité, d'intégrité et d'assurance qualité des appareils de forage. Elle illustre également la capacité de Dolfines à accompagner des opérateurs énergétiques internationaux sur des actifs variés et dans des zones géographiques diverses, grâce à un dispositif d'intervention global et flexible.

Glossaire simplifié

Pipe commercial Donnée strictement commerciale représentant, de façon structurée, l'ensemble des opportunités de vente en cours dans l'entreprise, classées selon leur avancement dans le cycle de vente, de la première prise de contact jusqu'à la signature du contrat. Prise de commandes Donnée extra-comptable constatant le volume d'affaires nouveau enregistré au moment de la signature d'un contrat ferme par un client. Elle vient augmenter le carnet de commandes. Taux de conversion commercial Donnée extra-comptable indiquant le pourcentage du pipe commercial traduit en prises de commandes effectives. Carnet de commandes Donnée extra-comptable correspondant à l'ensemble des prises de commandes fermes enregistrées par l'entreprise et non encore réalisées sous forme de facturation de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires Donnée comptable, généralement calculée hors taxes (HT), correspondant au total des revenus générés par une entreprise grâce à la vente de ses produits ou services sur une période donnée. Accord-cadre Contrat conclu entre un acheteur (public ou privé) et un ou plusieurs fournisseurs pour fixer les règles des achats à venir sur une période donnée, sans imposer immédiatement de quantités précises. Les prises de commandes interviennent ensuite à l'initiative de l'acheteur, au fur et à mesure de ses besoins réels. EBE / EBITDA Excédent Brut d'Exploitation : Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et aux provisions. L'EBITDA en est l'équivalent en anglais.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API-Q2 et ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.