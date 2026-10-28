DOLFINES : DOLFINES présente ses résultats semestriels 2026

La Garenne-Colombes, le 28 octobre 2026

RESULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2026

Impact de la baisse du chiffre d'affaires contenu par la baisse des charges

Retour à la rentabilité sur les 4 premiers mois du second semestre

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle , annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1 er semestre 2026. Ces résultats ont été partagés avec les administrateurs de DOLFINES SA.

La présentation des résultats semestriels du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes consolidés, dont ses commissaires aux comptes ont effectué une revue limitée. Le rapport d'activité et le rapport financier au 30 juin 2026 sont disponibles sur le site www.dolfines.com , rubrique Investisseurs.

En millions d'euros 1 er semestre 2026 1 er semestre 2025 Chiffre d'affaires 2,36 4,22 (2) EBITDA (1) (0,59) (0,69) Résultat net (0,70) 0,96 Résultat net hors éléments non récurrents (0,70) (1,14) En millions d'euros Au 30 juin 2026 Au 31 décembre 2025 Trésorerie brute 0,68 1,58 Dette financière nette de la trésorerie 0,21 (0,29) Capitaux propres (part du groupe) 1,31 1,91

EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et aux provisions A ctivités Audit technique de 8.2 Advisory sur les 5 premiers mois de 2025 seulement

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de DOLFINES s'est établi à 2,36 M€, en retrait de 44 % sur le 1 er semestre 2025. Sur une base comparable, hors l'activité Conseil de 8.2 Advisory cédée au 1 er juin 2025, le recul est de 29%.

L'EBITDA ressort à (0,59) M€, contre (0,69) M€ au 1 er semestre 2025. La réduction de 20% des frais généraux et de 34% de la masse salariale au cours du 1 er semestre 2026 a plus que compensé la baisse du chiffre d'affaires due essentiellement au conflit au Moyen-Orient qui a ralenti les décisions de nos clients dans la région, voire annulé certains projets.

Le résultat net s'établit à (0,70) M€, à comparer à 0,96 M€ au 1 er semestre 2025 et à (1,14) M€ hors la plus-value de 2,1 M€ réalisée lors de la cession des activités d'audit technique de 8.2 France à SOCOTEC Power Services au 1 er juin 2025.

Au 30 juin 2026, la trésorerie brute s'établissait à 0,68 M€ et la dette financière nette représentait 16 % des capitaux propres en part du groupe.

Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Les résultats du 1 er semestre du groupe DOLFINES sont marqués par la baisse volontariste des charges d'exploitation en réponse au ralentissement de l'activité dans la région du Golfe. Les équipes commerciales du groupe ont néanmoins connu des succès significatifs tout au long du 1 er semestre courant, ainsi qu'en attestent les nombreux importants contrats signés depuis le début de l'année. Cette intense activité commerciale a porté ses fruits dès le début du second semestre 2026. Conjuguée aux effets de la vigoureuse baisse des charges, elle a en effet permis au groupe de retrouver un EBITDA positif dès le mois de juin. Cette dynamique favorable s'est confirmée sur les quatre premiers mois du second semestre courant, avec le maintien d'un niveau de facturation élevé combiné à une base de coûts allégée.

Cette situation doit être exploitée pleinement à deux niveaux sur les mois à venir : il faut tout d'abord transformer nos créances clients en trésorerie, dans un contexte d'allongement des délais de paiement de nos clients. Par ailleurs, notre carnet de commandes, qui s'élève à 2,75 M€ à fin octobre, devra être impeccablement exécuté et renouvelé : il nous appartient de livrer ces missions avec le niveau de rentabilité atteint depuis juin, tout en convertissant les offres commerciales en cours afin d'assurer la continuité de l'activité au-delà de cet horizon. »

Glossaire simplifié

Pipe commercial Donnée strictement commerciale représentant, de façon structurée, l'ensemble des opportunités de vente en cours dans l'entreprise, classées selon leur avancement dans le cycle de vente, de la première prise de contact jusqu'à la signature du contrat. Prise de commandes Donnée extra-comptable constatant le volume d'affaires nouveau enregistré au moment de la signature d'un contrat ferme par un client. Elle vient augmenter le carnet de commandes. Taux de conversion commercial Donnée extra-comptable indiquant le pourcentage du pipe commercial traduit en prises de commandes effectives. Carnet de commandes Donnée extra-comptable correspondant à l'ensemble des prises de commandes fermes enregistrées par l'entreprise et non encore réalisées sous forme de facturation de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires Donnée comptable, généralement calculée hors taxes (HT), correspondant au total des revenus générés par une entreprise grâce à la vente de ses produits ou services sur une période donnée. Accord-cadre Contrat conclu entre un acheteur (public ou privé) et un ou plusieurs fournisseurs pour fixer les règles des achats à venir sur une période donnée, sans imposer immédiatement de quantités précises. Les prises de commandes interviennent ensuite à l'initiative de l'acheteur, au fur et à mesure de ses besoins réels. EBE / EBITDA Excédent Brut d'Exploitation : Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et aux provisions. L'EBITDA en est l'équivalent en anglais.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API-Q2 et ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.