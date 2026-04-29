DOLFINES : DOLFINES annonce ses résultats pour l'exercice 2025

Montigny Le Bretonneux, le 29 avril 2026

RESULTAT 2025

Résultat net de (0,65) million d'euros

Situation de trésorerie nette positive de 0,29 million d'euros

DOLFINES, entreprise de conseil en excellence opérationnelle, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2025.

Le Conseil d'administration de DOLFINES SA, réuni sous la présidence d'Adrien Bourdon Feniou, Président-Directeur général, a arrêté les comptes de DOLFINES SA pour l'exercice 2025.

La présentation des résultats du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes consolidés, attestés par ses commissaires aux comptes. Le rapport d'activité et le rapport financier au 31 décembre 2025 sont disponibles sur le site www.dolfines.com , rubrique Investisseurs.

Le tableau ci-dessous propose les principales données consolidées. Les données des activités Audit de 8.2 Advisory (ancien 8.2 France), cédées au 1er juin 2025, ne sont intégrées que sur les cinq premiers mois de l'exercice 2025.

En millions d'euros 2025 2024 Chiffre d'affaires (1) 6,79 9,70 Excédent brut d'exploitation (0,44) ns Résultat net (0,65) (0,51) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Capitaux propres (part du groupe) 1,91 2,42 Trésorerie active 1,58 1,11 Dette financière /(trésorerie) nette (0,29) 0,37

1 Activités Audit technique de 8.2 Advisory sur les 5 premiers mois de 2025

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe sur l'année 2025 s'établit à 6,79 millions d'euros, en baisse de 2,91 millions d'euros par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2024. Près de la moitié de cette baisse s'explique par la cession de l'activité d'audits techniques de 8.2 Advisory à Socotec à la fin du mois de mai 2025. Le solde du différentiel du chiffre d'affaires entre 2025 et 2024 est le résultat de plusieurs facteurs :

Outre les effets de la cession de l'activité d'audits techniques de 8.2 Advisory, cette baisse du chiffre d'affaires s'explique principalement par la baisse de l'activité d'Assistance technique de DOLFINES SA, pénalisée par le non-renouvellement d'un contrat important de mise à disposition d'experts QA/QC dans le domaine de la fabrication d'équipements pour l'éolien offshore en France. Par ailleurs, l'activité Audits d'Aegide International a également enregistré la non-reconduction d'un contrat d'audit avec un client de premier plan du secteur minier.

D'une façon plus générale, DOLFINES a constaté une dégradation structurelle du taux de conversion en chiffre d'affaires sur l'ensemble du pipeline commercial, pourtant historiquement élevé avec 29 millions d'euros d'offres émises au cours de l'exercice. Les donneurs d'ordre ont manifesté en 2025 une prudence accrue dans l'engagement de leurs dépenses, se traduisant par un allongement significatif des délais de décision et par un taux anormalement élevé de reports et d'annulations de projets pourtant avancés en phase de négociation. Ce phénomène reflète les tensions persistantes sur les budgets opérationnels de nos clients dans un environnement particulièrement instable.

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres (part du groupe) s'établissent à 1,91 million d'euros (2,42 millions d'euros à fin 2024) et la trésorerie active à 1,58 million d'euros (1,11 million d'euros à fin 2024).

La dette financière a été réduite de 0,19 million d'euros et s'établit à 1,29 million d'euros à fin 2025, ce qui permet au groupe de dégager une situation de trésorerie nette positive de 0,29 million d'euros en fin d'exercice.

Perspectives

L'exercice 2026 s'inscrit dans la continuité du travail de transformation structurelle engagé par le Groupe depuis 2023. Fort des fondations posées au cours des deux derniers exercices — rationalisation du périmètre, clarification du positionnement par filiale et renforcement des outils commerciaux — le Groupe aborde 2026 avec l'ambition de convertir cette transformation en résultats. Quatre axes stratégiques transversaux guideront l'action de la Direction :

la consolidation des fonctions support au sein de Dolfines SA,

l'optimisation de la structure de coûts, en phase avec la taille et l'ambition actuelles du Groupe,

l'amélioration du rendement commercial, en réduisant les délais entre l'émission d'une offre et la décision client et en renforçant la qualité de notre suivi de pipeline.

une diversification géographique active dans un contexte géopolitique en recomposition.

Le conflit en cours au Moyen-Orient constitue un facteur d'incertitude significatif pour les activités du Groupe dans la région. À court terme, l'instabilité géopolitique se traduit par des reports de décisions d'investissement de la part de certains donneurs d'ordre et par un allongement des cycles d'approbation des projets, affectant le rythme de conversion de notre pipeline commercial sur la zone.

Toutefois, le Groupe considère que cette période de crise porte en elle les germes d'opportunités substantielles à moyen terme. La reconstruction des infrastructures détruites — installations pétrolières et gazières, infrastructures industrielles et énergétiques — représentera un besoin considérable en expertise technique, en ingénierie de sécurité et en services d'inspection, domaines dans lesquels le Groupe dispose d'une expérience reconnue et d'une présence établie dans la région. La Direction suit avec attention l'évolution de la situation afin de positionner le Groupe au plus tôt sur ces opportunités, dès que les conditions opérationnelles et sécuritaires le permettront.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.