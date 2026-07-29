DOLFINES : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2026

Montigny Le Bretonneux, le 29 juillet 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE 2026

Recul de l'activité de 29 % à périmètre comparable

Constatation d'une bonne dynamique commerciale sur les derniers mois

Obtention de la certification API Q2

DOLFINES, entreprise de conseil en excellence opérationnelle, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1 er semestre 2026.

La présentation du chiffre d'affaires semestriel du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes consolidés, non revus par ses commissaires aux comptes.



En millions d'euros

S1 2026

réel

S1 2025

Réel

Var.

%

S1 2026

réel

S1 2025

retraité

Var.

%

DOLFINES SA

0,46

1,77

ns

0,46

0,81

-43 % DOLFINES Gulf Consultancy 0,71 (1) ns 0,71 0,96 -26 % Aegide International 0,90 1,14 -21 % 0,90 1,14 -21 % 8.2 Advisory 0,06 0,98 (2) ns 0,06 0,18 (3) -67 % DOLFINES Latam 0,21 0,23 -8 % 0,21 0,23 -8 % Total 2,34 4,12 -43 % 2,34 3,32 -29 %

1 L'activité de DOLFINES Gulf Consultancy, filiale créée au 1 er janvier 2026, était portée par DOLFINES SA au 1 er semestre 2025

2 Y compris activités Audit de 8.2 Advisory de janvier à mai 2025

3 Hors activités Audit de 8.2 Advisory de janvier à mai 2025

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de DOLFINES s'est établi à 2,34 M€, en retrait de 43 % sur le 1 er semestre 2025.

Sur une base comparable, hors l'activité Conseil de 8.2 Advisory cédée au 1 er juin 2025 et figurant donc à hauteur des cinq premiers mois de l'exercice dans le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, le recul ressort à 29%.

A noter qu'à compter du 1 er janvier 2026, le chiffre d'affaires réalisé par le Bureau d'Abu Dhabi n'est plus inclus dans le chiffre d'affaires de DOLFINES SA, mais individualisé dans la filiale nouvellement créée DOLFINES Gulf Consultancy.

En termes d'activités, cette évolution peut s'analyser comme suit :

Stabilité de l'activité HSE à 1,14 M€ d'un semestre sur l'autre,

Baisse de 25 % de l'activité Forage, de 1,54 M€ à 1,14 M€. Comme indiqué fin avril dernier dans le communiqué sur les résultats de l'exercice 2025, le conflit en cours au Moyen-Orient s'est traduit par des reports de décisions d'investissement de la part de certains donneurs d'ordre et par un allongement des cycles d'approbation des projets, affectant le rythme de conversion du pipeline commercial sur la zone. Début 2026, 75% du pipe commercial était centré sur la région du Moyen-Orient,

L'activité ENR, qui ne fait plus partie des axes stratégiques de DOLFINES, a généré de ce fait un chiffre d'affaires très faible au 1er semestre 2026.

Perspectives

Les commandes signées par le Groupe DOLFINES au cours du 1 er semestre 2026 témoignent d'une activité commerciale solide (cf communiqué de presse sur l'activité commerciale du 1 er juillet 2026), bien que négativement impactée par le conflit au Moyen Orient. Depuis le début de l'année, le Groupe a signé 2,54 M€ de nouvelles commandes. Le carnet de commande du groupe s'élevait au 30 juin à 3 M€, dont la quasi-totalité est facturable sur l'exercice 2026.

Ainsi, sur le mois de juillet, près de 500 000 $ devraient être facturés au seul titre de l'activité Forage. D'une façon plus générale, DOLFINES constate une dynamique favorable des offres soumises et des commandes fermes sur les derniers mois. Cette tendance conforte le groupe dans sa stratégie de diversification géographique active dans un contexte géopolitique en recomposition et d'amélioration du rendement commercial par réduction des délais entre l'émission d'une offre et la décision client.

Dès que les conditions opérationnelles et sécuritaires le permettront, la reconstruction des infrastructures industrielles et énergétiques détruites par le conflit en cours au Moyen-Orient se traduira par un besoin considérable en expertise technique, en ingénierie de sécurité et en services d'inspection, domaines dans lesquels le Groupe dispose d'une expérience reconnue et d'une présence établie dans la région.

Cette perspective est renforcée par la récente attribution de la certification API-Q2 à DOLFINES. Cette certification, établie par l'American Petroleum Institute (API)au terme d'un audit détaillé, constitue le plus haut niveau de certification en matière de gestion des risques pour les services pétroliers.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API-Q2 et ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.