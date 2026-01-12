 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dolf van den Brink va quitter la tête de Heineken fin mai
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:34

Heineken annonce que son CEO et président du directoire Dolf van den Brink a fait part au conseil de surveillance de sa décision de quitter ses fonctions le 31 mai 2026, après près de 6 années à la tête du brasseur néerlandais.

"Après plus de 28 années passées au sein de Heineken, je pense que c'est désormais le bon moment pour un changement à la direction alors que l'entreprise se prépare à une nouvelle phase de sa stratégie EverGreen", explique Dolf van den Brink.

Le conseil de surveillance va désormais initier un processus de recherche pour désigner un successeur. Dolf van den Brink a accepté de rester disponible pour le groupe en tant que conseiller pour une période de 8 mois à partir du 1er juin prochain.

Valeurs associées

HEINEKEN
68,5800 EUR Euronext Amsterdam -2,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank