Dolf van den Brink va quitter la tête de Heineken fin mai
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:34
"Après plus de 28 années passées au sein de Heineken, je pense que c'est désormais le bon moment pour un changement à la direction alors que l'entreprise se prépare à une nouvelle phase de sa stratégie EverGreen", explique Dolf van den Brink.
Le conseil de surveillance va désormais initier un processus de recherche pour désigner un successeur. Dolf van den Brink a accepté de rester disponible pour le groupe en tant que conseiller pour une période de 8 mois à partir du 1er juin prochain.
Valeurs associées
|68,5800 EUR
|Euronext Amsterdam
|-2,14%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Ruée sur les commissariats au Népal: des dizaines de milliers de jeunes en quête d'emploi se pressent depuis plusieurs jours dans tout le pays dans l'espoir de décrocher un poste temporaire de policier pour les législatives du 5 mars. Ces agents seront chargés ... Lire la suite
-
Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie. A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax ... Lire la suite
-
Un climat d'aversion pour le risque règne lundi sur les marchés financiers après les menaces de poursuites contre la Fed pour fraude par le ministère de la Justice américain, poussant les métaux précieux à de nouveaux records et pesant sur les Bourses européennes. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer