Dole s'affaisse après le lancement d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre -

** Les actions du producteur de fruits et légumes frais Dole plc DOLE.N ont baissé de 6,2 % à 13,82 $ dans des négociations

après l'annonce d'une offre secondaire

** La société basée à Dublin (Irlande) a lancé une offre () d'environ 11,9 millions d'actions qui seront cédées par Castle & Cooke Holdings et The Murdock Group

** Castle & Cooke et Murdock ne détiendront plus de participation dans DOLE après l'offre, selon le dépôt à la SEC ()

** La société a environ 95,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars

Goldman Sachs est le seul teneur de livre de l'offre

** Les actions de DOLE ont clôturé mercredi en hausse de 0,7 % à 14,73 $, en hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année

** 3 analystes évaluent DOLE à "acheter" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 18,50 $, selon les données de LSEG