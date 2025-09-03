 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dole s'affaisse après le lancement d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre -

** Les actions du producteur de fruits et légumes frais Dole plc DOLE.N ont baissé de 6,2 % à 13,82 $ dans des négociations

après l'annonce d'une offre secondaire

** La société basée à Dublin (Irlande) a lancé une offre () d'environ 11,9 millions d'actions qui seront cédées par Castle & Cooke Holdings et The Murdock Group

** Castle & Cooke et Murdock ne détiendront plus de participation dans DOLE après l'offre, selon le dépôt à la SEC ()

** La société a environ 95,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars

**

Goldman Sachs est le seul teneur de livre de l'offre

** Les actions de DOLE ont clôturé mercredi en hausse de 0,7 % à 14,73 $, en hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année

** 3 analystes évaluent DOLE à "acheter" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 18,50 $, selon les données de LSEG

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

