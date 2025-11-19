Dolby en baisse après avoir manqué les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant de produits audio et d'imagerie Dolby Laboratories DLB.N ont baissé de 1,84% à 64,03 $ avant le marché, après que les faibles prévisions pour le trimestre des fêtes aient compensé l'amélioration des bénéfices grâce à l'aide fiscale

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 26 devrait se situer entre 315 et 345 millions de dollars, en dessous des prévisions de 354,5 millions de dollars; le BPA ajusté devrait se situer entre 79 et 94 cents, en dessous des prévisions de 1,02 $ - données compilées par LSEG

** La société a enregistré un chiffre d'affaires de 307 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux prévisions de 304 millions de dollars

** Le BPA ajusté de 99 cents de DLB a également battu l'estimation de 70 cents

** La note moyenne de 6 analystes sur les actions est "acheter"; PT médian à 92,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action DLB a baissé de 16,82% depuis le début de l'année, à la dernière clôture