 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 949,79
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dolby en baisse après avoir manqué les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant de produits audio et d'imagerie Dolby Laboratories DLB.N ont baissé de 1,84% à 64,03 $ avant le marché, après que les faibles prévisions pour le trimestre des fêtes aient compensé l'amélioration des bénéfices grâce à l'aide fiscale

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 26 devrait se situer entre 315 et 345 millions de dollars, en dessous des prévisions de 354,5 millions de dollars; le BPA ajusté devrait se situer entre 79 et 94 cents, en dessous des prévisions de 1,02 $ - données compilées par LSEG

** La société a enregistré un chiffre d'affaires de 307 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux prévisions de 304 millions de dollars

** Le BPA ajusté de 99 cents de DLB a également battu l'estimation de 70 cents

** La note moyenne de 6 analystes sur les actions est "acheter"; PT médian à 92,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action DLB a baissé de 16,82% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

DOLBY LABS RG-A
64,980 USD NYSE +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank