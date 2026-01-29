Dodge gagne le procès sur le revirement de la production de SUV 'édition limitée'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La société mère de Dodge a obtenu gain de cause jeudi face à une plainte pour fraude à la consommation et publicité mensongère déposée par des propriétaires de Dodge Durango SRT Hellcats 2021, qui affirment que leur SUV "édition limitée" a perdu de sa valeur lorsque d'autres exemplaires ont été fabriqués deux ans plus tard.

Les propriétaires de Hellcat dans le recours collectif proposé ont déclaré avoir payé des prix élevés allant jusqu'à 114 225 $ sur la base des promesses de Fiat Chrysler, une unité de Stellantis STLAM.MI , qu'elle mettrait fin à la production après avoir fabriqué 3 000 de ces véhicules pour 2021.

Ils ont déclaré avoir ressenti "choc et colère" lorsque Dodge a relancé la production de Hellcat pour 2023, réduisant ainsi l'exclusivité et la valeur de revente de leurs SUV.

La juge du district de Wilmington (Delaware), Jennifer Hall, n'a toutefois pas trouvé de preuve que Fiat Chrysler avait l'intention de revenir sur ses promesses ou que ses déclarations équivalaient à une garantie expresse.

Elle a également déclaré que le constructeur automobile n'avait pas violé les lois de l'État sur la fraude à la consommation "lorsque la "fausse déclaration" alléguée concernait un comportement futur prévu et était vraie au moment où elle a été faite".

Les plaignants ont accusé Fiat Chrysler d'avoir violé les lois de la Californie, de la Floride, de l'Illinois, du New Jersey, de New York, du Texas et de la Virginie.

Les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les avocats de Fiat Chrysler n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.