Docusign ouvre son serveur MCP aux agents d'IA

Docusign, le spécialiste de la dématérialisation des documents contractuels, annonce l'ouverture de son serveur Model Context Protocol (MCP) à l'ensemble des agents d'intelligence artificielle (IA) à partir du 30 septembre prochain.

Avec le MCP de Docusign disponible à l'échelle mondiale, l'intelligence contractuelle pourra alors être appelée nativement depuis Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Slack et tout client MCP, et être directement accessible aux agents qui gèrent une entreprise.

"Pour que l'IA d'entreprise réussisse réellement, elle doit s'intégrer aux systèmes fondamentaux sur lesquels les entreprises comptent, comme la gestion des contrats", explique son CEO, Allan Thygesen. "Les agents ont besoin d'un cadre robuste pour analyser les termes et exécuter des flux de travail de bout en bout pour les contrats."

"Docusign devient la couche d'accord essentielle pour toute plateforme d'agents, tirant parti d'un contexte profond et de la gouvernance rigoureuse exigée par les clients. C'est ce qui fait évoluer un agent connecté en un partenaire de confiance pour la gestion des contrats", poursuit-il.

Les agents d'IA s'appuieront sur l'ensemble du contexte des négociations passées, des conditions acceptées, des clauses et de la politique de l'entreprise via Iris, le moteur d'IA de Docusign, ainsi que sur la gestion intelligente des accords et même sur les flux de travail CLM avancés.