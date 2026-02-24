 Aller au contenu principal
Docusign grimpe sur un partenariat avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 16:56

Docusign grimpe de 4% après l'annonce, par le spécialiste de la signature électronique de documents, que sa plateforme Intelligent Agreement Management (IAM) est disponible dans le cadre du programme Cowork d'Anthropic.

En se connectant à Docusign dans Cowork, les entreprises peuvent créer, examiner, envoyer et gérer des accords du début à la fin, le tout grâce à des invites en langage naturel dans Cowork, selon la société.

Selon Docusign, cette intégration transforme la manière dont les équipes traitent les accords, passant d'une synthèse passive à une exécution active telle que la rédaction de contrats, leur acheminement pour révision et le déclenchement d'actions en aval dans les domaines juridique, commercial, logistique, des RH et au-delà.

"Ce que Docusign apporte aux expériences agentiques comme Cowork, c'est un contexte approfondi à travers tous les accords d'entreprise, des flux de travail intelligents qui savent agir sur ce contexte, ainsi que la confiance, la sécurité et la taille que les entreprises attendent", commente Allan Thygesen, CEO de Docusign.

