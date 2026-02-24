Docusign grimpe sur un partenariat avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 16:56
En se connectant à Docusign dans Cowork, les entreprises peuvent créer, examiner, envoyer et gérer des accords du début à la fin, le tout grâce à des invites en langage naturel dans Cowork, selon la société.
Selon Docusign, cette intégration transforme la manière dont les équipes traitent les accords, passant d'une synthèse passive à une exécution active telle que la rédaction de contrats, leur acheminement pour révision et le déclenchement d'actions en aval dans les domaines juridique, commercial, logistique, des RH et au-delà.
"Ce que Docusign apporte aux expériences agentiques comme Cowork, c'est un contexte approfondi à travers tous les accords d'entreprise, des flux de travail intelligents qui savent agir sur ce contexte, ainsi que la confiance, la sécurité et la taille que les entreprises attendent", commente Allan Thygesen, CEO de Docusign.
Valeurs associées
|43,1850 USD
|NASDAQ
|+3,44%
A lire aussi
-
Le gouvernement britannique s'est dit prêt mardi, devant le Parlement, à publier des documents concernant la nomination du prince déchu Andrew comme envoyé spécial au Commerce en 2001, quelque heures après l'arrestation de l'ex-ambassadeur Peter Mandelson, également ... Lire la suite
-
Ventes panique dues à l'IA, retour vers l'économie réelle, c'est quoi l'effet "HALO" qui chamboule les marchés?
Les inquiétudes portant sur les implications à long terme de l'essor de l'IA sur de nombreux pans de l'économie ont récemment enclenché une bascule des flux d'investissement vers certains des segments les plus traditionnels de la cote, un mouvement dénommé "HALO" ... Lire la suite
-
Paramount Skydance a soumis une nouvelle offre de rachat au groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD), a indiqué ce dernier mardi dans un communiqué, sans en préciser le montant. La nouvelle proposition intervient au terme de la période ... Lire la suite
-
Le Dupixent, l'un des traitements les plus rémunérateurs de Sanofi , a été approuvé aux Etats-Unis dans une nouvelle indication, la rhinosinusite fongique allergique, a annoncé mardi le géant français de l'industrie pharmaceutique. Ce traitement, développé avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer