DNO et Dana Gas interrompent leur production au Kurdistan après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la fermeture du champ gazier de Khorm Mor, contexte et antécédents) par Nerijus Adomaitis et Maha El Dahan

DNO DNO.OL , société cotée à Oslo, et Dana Gas DANA.AD , société cotée à Dubaï, ont arrêté la production de pétrole et de gaz sur leurs champs respectifs dans la région du Kurdistan irakien, par mesure de précaution, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran voisin .

L'année dernière, les installations de production du champ pétrolier de Tawke et du champ gazier de Khorm Mor ont été attaquées .

Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, mais une source du gouvernement irakien a déclaré à Reuters que des milices pro-iraniennes étaient soupçonnées.

"Aujourd'hui, par mesure de précaution, nous avons temporairement arrêté nos opérations et déplacé notre personnel vers des lieux sûrs",a déclaré à Reuters Bijan Mossavar-Rahmani, président exécutif de DNO.

Il a ajouté que la société s'était préparée à la possibilité d'opérations militaires aériennes dans la région au cours des deux dernières semaines.

DNO et son partenaire Genel Energy GEN.L ont produit plus de 77 000 barils de pétrole par jour (bpd) au quatrième trimestre 2025 dans leurs champs de Tawke et Peshkabir, situés près de la frontière avec la Turquie.

De même, la production du champ gazier de Khorm Mor, exploité par Dana Gas DANA.AD , a été arrêtée samedi par mesure de précaution, a déclaré une source de la société à Reuters.

Les exportations de pétrole irakien à partir de la région du Kurdistan ont totalisé 200 000 bpj en février.

Le service de lutte contre le terrorisme du Kurdistan irakien a déclaré que les forces de la coalition dirigée par les États-Unis avaient intercepté plusieurs roquettes et drones au-dessus de la capitale régionale d'Erbil samedi, a rapporté l'agence de presse irakienne.

Des responsables de la sécurité ont déclaré à Reuters que les attaques visaient les forces américaines stationnées près de l'aéroport d'Erbil.